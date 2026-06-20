فیفا ورلڈکپ: گارڈ نے ہسپانوی کھلاڑی کو ٹریننگ کیمپ میں داخلے سے روک دیا

اسپین کی قومی فٹبال ٹیم کے فارورڈ بورخا ایگلیسیاس کے ساتھ ایک دلچسپ اور مزاحیہ واقعہ پیش آیا جب وہ ٹیم کے ٹریننگ کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔
ذرائع کے مطابق ٹینیسی میں اپنی ٹیم کے آرام والے دن بورخا ایگلیسیاس اپنی گرل فرینڈ اور دوستوں کے ہمراہ واک کے بعد واپس کیمپ پہنچے تو گیٹ بند تھا۔
انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو بتایا کہ وہ قومی ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور انہیں اندر جانا ہے تاہم حیران کن طور پر اہلکار انہیں پہچان نہ سکے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اس صورتحال پر کیمپ کے باہر موجود شائقین بھی محظوظ ہوئے اور اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ ٹیم کے ایک معروف کھلاڑی کو ہی سیکیورٹی نے نہیں پہچانا۔
کچھ لمحوں تک کشیدگی اور مزاحیہ صورتحال برقرار رہی۔ بعد ازاں بورخا نے فون پر متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جس کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت ملی۔