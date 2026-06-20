بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی اراکین کو وفاقی بجٹ کی حمایت کی ہدایت

بانی کی رہائی کے معاملے پر خیبرپختونخوا اسمبلی کی مشاورتی کمیٹی کا اہم اجلاس، اسلام آباد میں بڑی بیٹھک کا فیصلہ

اسامہ اقبال June 20, 2026
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پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پارٹی اراکین اسمبلی اور سینیٹر کو بجٹ کی حمایت کرنے کی ہدایت کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بیرسٹر گوہر کی دعوت پر اسلام آباد میں اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس میں عامر ڈوگر اور جنید اکبر سمیت پارٹی قیادت نے شرکت کی۔

اجلاس میں بنوں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، شہداء کے لیے دعائے مغفرت جبکہ اعجاز چوہدری، محمود الرشید، عمر چیمہ اور یاسمین راشد کی سزاؤں پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔

اجلاس میں بانی چیئرمین کی فوری رہائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا جبکہ بجٹ سیشن کے فوراً بعد اسلام آباد میں اعلیٰ سطح ka اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے ممکنہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی و سینیٹ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی شرکت متوقع ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اجلاس میں بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے مؤثر اور جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے گا جبکہ بیرسٹر گوہر نے اراکین اسمبلی کو بجٹ کی حمایت کرنے کی ہدایت بھی کردی۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خیبرپختونخوا اسمبلی اور صوبائی حکومت بانی چیئرمین کی امانت ہیں۔
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