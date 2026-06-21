بابراعظم کی ٹی 20 میں شمولیت سے متعلق عاقب جاوید کا اہم بیان

نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع دینے چاہئیں، ہمیں ڈر کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، عاقب جاوید

سلیم خالق June 21, 2026
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کراچی:

بابر اعظم کے ٹی 20 میں شمولیت سے متعلق پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔

عاقب جاوید نے بابر اعظم کے مستقبل کے سوال پر کہا کہ آخری ورلڈ کپ میں انھوں نے حصہ لیا تھا، اب شمولیت کا انحصار دستیاب آپشنز پر ہوگا، ہم نے تجربہ کرتے ہوئے ایشین گیمز کے لیے نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم منتخب کی ہے۔

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انہوں نے کہا کہ آپ میں فیصلے کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع دینے چاہئیں، ہمیں ڈر کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔

عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ مستقبل میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ ہم نے بہتری لانے کی کوشش کی یا کسی گروپ کا حصہ بن کر مخصوص کھلاڑیوں کو ہی چانس دیا۔
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