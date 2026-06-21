ورلڈ کپ میں انوکھا واقعہ، ریفری انجری کا شکار، کھیل روکنا پڑا

آسٹریلوی مڈفیلڈر ایڈین اونیل نے بھی ریفری کی مدد کی، چند منٹ علاج کے بعد زوائر دوبارہ اٹھنے میں کامیاب ہوئے

اسپورٹس ڈیسک June 21, 2026
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ورلڈ کپ میں انوکھا واقعہ رونما ہوا جب ایک ریفری ہی انجری کا شکار ہوگئے، جس کی وجہ سے امریکا اور آسٹریلیا کا میچ چند منٹ کیلیے روکنا پڑگیا۔

 گروپ ڈی میچ میں 45 سالہ جرمن میچ ریفری فیلکس زوائر اضافی وقت میں پٹھوں کے کھچاؤ کا شکار ہو کر میدان میں گرگئے، امریکی فارورڈ فلورین بالوگن نے ریفری کی ٹانگ کو کھینچ کر کریمپس کم کرنے کی کوشش کی۔

 بعد ازاں فیفا میڈیکل اسٹاف، چوتھی آفیشل کیٹیا گارشیا اور لائنز مین بھی میدان میں پہنچ گئے، آسٹریلوی مڈفیلڈر ایڈین اونیل نے بھی ریفری کی مدد کی، چند منٹ علاج کے بعد زوائر دوبارہ اٹھنے میں کامیاب ہوئے اور میچ جاری رکھا۔

 اس موقع پر اسٹیڈیم میں موجود امریکی شائقین نے ان کے لیے بھرپور تالیاں بھی بجائیں۔
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