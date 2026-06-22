کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد تفتیشی افسر سمیت تمام نامزد افراد کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے

کورٹ رپورٹر June 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے مبینہ مارپیٹ کے مقدمے کے خلاف دائر شکایتی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔

عدالت نے ایس ایچ او بوٹ بیسن کو حکم دیا کہ نامزد افراد، جن میں تفتیشی افسر نعیم احمد، نسیم محمد خان، شہباز، رضوان، سابقہ زوجہ عالیہ، عانی، ثروت، نضحت اور فرحت شامل ہیں، کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا جائے۔

سماعت کے دوران شکایت کنندہ کے وکیل سمراز ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے موکل ذیشان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نامزد ملزمان نے ان کے موکل کے گھر میں گھس کر مبینہ طور پر تشدد کیا، تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہونے کے باوجود پولیس نے متاثرہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متعدد مرتبہ طلبی کے باوجود تفتیشی افسر نعیم احمد پیش نہیں ہوئے، جبکہ ان کی تنخواہ روکنے کے عدالتی احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے موکل کے خلاف مقدمہ دباؤ ڈالنے اور اپنی مرضی کے مطابق سمجھوتہ کرانے کے لیے درج کرایا گیا۔

عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد تفتیشی افسر سمیت تمام نامزد افراد کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو