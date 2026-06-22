کوئٹہ:
حکومت بلوچستان نے صوبے میں نافذ فیول کنزرویشن اور اضافی کفایت شعاری اقدامات فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
سیکریٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ (ایس اینڈ جی اے ڈی) سید فیصل احمد کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق 10 مارچ 2026 سے نافذ تمام کفایتی پابندیاں فوری طور پر ختم کر دی گئی ہیں، تاہم کاروباری اوقات کار سے متعلق پہلے سے جاری نوٹیفکیشن بدستور نافذ العمل رہے گا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق بازار، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 9 بجے بند ہوں گے جبکہ شادی ہالز اور مارکیز کو رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورنٹس، کیفے اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 11 بجے تک کام کر سکیں گے، جبکہ پھل، سبزی، کریانہ اور گروسری کی دکانوں کو بھی رات 11 بجے تک کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فارمیسیز، اسپتال، لیبارٹریز اور کلینکس پر اوقات کار کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیکریز، تندور، دودھ اور ڈیری شاپس کو بھی استثنا حاصل ہوگا۔
مزید برآں پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز اور الیکٹرک وہیکل (ای وی) چارجنگ اسٹیشنز کو بھی اوقات کار کی پابندی سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ جم، اسپورٹس فیسلٹیز، اسپورٹس اور پیڈل کورٹس پر بھی پابندی لاگو نہیں ہوگی، جبکہ آئی ٹی کمپنیوں اور کال سینٹرز کو مکمل استثنا دے دیا گیا ہے۔
حکومت بلوچستان کے مطابق کفایت شعاری اقدامات کے خاتمے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے، تاہم توانائی کے مؤثر استعمال اور کاروباری اوقات کار سے متعلق احکامات پر عملدرآمد جاری رہے گا۔