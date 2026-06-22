ٹی ٹوئنٹی سیریز: بنگلادیش کو شکست دینے کے بعد آسٹریلوی کھلاڑیوں کا جشن وائرل

آسٹریلیا نے بنگلادیش کو تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں شکست دے کر تین میچوں کی سیریز 0-3 سے اپنے نام کرلی۔
تاہم اس سیریز میں کارکردگی سے زیادہ سیریز جیتنے کے بعد آسٹریلوی کھلاڑیوں کا منفرد جشن شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
شیرِ بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹرافی وصول کرنے کے بعد ٹم ڈیوڈ ایک چمکدار سبز رنگ کی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے اور ساتھی کھلاڑی میٹ رینشا کو پیچھے بٹھا کر میدان کا چکر لگایا۔
دونوں کھلاڑیوں کے اس دلچسپ انداز نے اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں کو خوب محظوظ کیا۔
ٹم ڈیوڈ پہلے بھی اپنی منفرد اور بے ساختہ جشن منانے کی عادت کے باعث مشہور رہے ہیں۔
انڈین پریمیئر لیگ میں رائل چیلنجرز بنگلورو کی نمائندگی کے دوران بھی ان کے دلچسپ جشن خاصی توجہ حاصل کر چکے ہیں۔
آسٹریلیا نے پوری سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلادیش کو ہر شعبے میں مات دی اور کلین سوئپ مکمل کیا جبکہ ٹم ڈیوڈ کا موٹر سائیکل جشن سیریز کا یادگار لمحہ بن گیا۔