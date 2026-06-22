خاتون ملازمہ کی زچگی کی چھٹیوں کے دوران برطرفی، نجی ادارے پر 12 لاکھ جرمانہ

ملازمہ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں کام کر رہی تھی، منظور شدہ زچگی کی چھٹی کے دوران ایک فون کال پر ملازمت ختم کر دی گئی،فوسپاہ

اسٹاف رپورٹر June 22, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی محتسب برائے انسدادِ ہراسیت نے خاتون ملازمہ کو زچگی کی چھٹیوں کے دوران نوکری سے نکالنے پر نجی ادارے پر 12 لاکھ روپے جرمانہ عائد کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق فوسپاہ یعنی وفاقی محتسب برائے انسدادِ ہراسیت فوزیہ وقار کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں جرمانے کے سوا نجی ادارے  کو جامع اصلاحی اقدامات کے نفاذ کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

فوسپاہ کے مطابق شکایت گزار ملازمہ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں کام کر رہی تھی، منظور شدہ زچگی کی چھٹی کے دوران ایک فون کال پر ملازمت ختم کر دی گئی، زچگی کی چھٹیوں کی مدت میں کسی خاتون کو ملازمت سے برخاست کرنا نقصان دہ سلوک ہے، یہ عمل قانون کے تحت صنفی تفریق اور نفسیاتی ہراسگی کے برابر ہے۔

وفاقی محتسب نے کہا کہ حمل، پیدائش، میٹرنٹی لیو اور بعد میں صحت یابی کی حالت خواتین کے لیے منفرد ہیں۔

وفاقی محتسب نے نجی ادارے کو شکایت گزار خاتون کے لیے کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا بھی حکم دیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو