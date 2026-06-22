جاپان میں 1978 کے بعد پہلی بار ویزا فیسوں میں بڑی تبدیلی؛ نئے قوانین کیا ہیں؟

گزشتہ سال جاپان نے 4 کروڑ 27 لاکھ (42.7 ملین) غیر ملکی سیاحوں کا استقبال کیا، جو ایک نیا ریکارڈ ہے

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup
4 27 42 7
گزشتہ سال جاپان نے 4 کروڑ 27 لاکھ (42.7 ملین) غیر ملکی سیاحوں کا استقبال کیا، جو ایک نیا ریکارڈ ہے

جاپان نے اپنے ایک غیر معمولی اقدام میں ویزا فیسوں میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے تقریباً 50 سال بعد پہلی بار قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپان نے یکم جولائی سے سنگل انٹری ویزا کی فیس میں 5 فیصد اضافہ کرتے ہوئے 3 ہزار ین سے بڑھا کر 15 ہزار ین جب کہ ملٹی انٹری ویزا کی فیس 6 ہزار ین سے بڑھا کر 30 ہزار ین مقرر کردی گئی۔

حکومت نے مزید بتایا کہ صرف ویزا ہی نہیں بلکہ دیگر امیگریشن فیسوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔

نئے قانون کے تحت مستقل رہائش کی درخواست کی زیادہ سے زیادہ فیس 10 ہزار ین سے بڑھا کر 3 لاکھ ین تک کر دی گئی۔

اسی طرح رہائشی حیثیت تبدیل کرنے یا قیام کی مدت بڑھانے کی فیس بھی 10 ہزار ین سے سے بڑھا کر ایک لاکھ ین تک پہنچ گئی۔

جاپان کی غیرملکیوں کے لیے ویزا فیسوں میں یہ تبدیلی 1978 کے بعد پہلی مرتبہ کی گئی ہے جس کا مقصد افراطِ زر اور کرنسی کی قدر میں تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فیسوں کو موجودہ معاشی حالات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔

ترجمان حکومت نے بتایا کہ فیسوں میں اضافے سے اس بات کی توقع نہیں کہ اس اقدام سے فوری طور پر جاپان کی سیاحت پر کوئی منفی اثر پڑے گا۔

خیال رہے کہ گزشتہ چند برسوں میں جاپانی ین کی قدر مسلسل کمزور ہوئی ہے اور یہ تقریباً 40 سال کی کم ترین سطح کے قریب پہنچ چکا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کورونا وبا کے بعد سیاحت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں جاپان میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال جاپان نے 4 کروڑ 27 لاکھ (42.7 ملین) غیر ملکی سیاحوں کا استقبال کیا جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ جاپان اب اپنی امیگریشن اور ویزا فیسوں کو دیگر G7 ممالک جیسے امریکا اور برطانیہ کے معیار کے قریب لانا چاہتا ہے جہاں یہ فیسیں نسبتاً زیادہ ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سویڈن میں طالبان رجیم کیخلاف افغان مہاجرین کا شدید احتجاج

Express News

چین کا امریکا پر بڑا وار، 10 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی لگادی

Express News

بھارت کی عالمی ہزیمت مسلسل جاری ، امریکا نے بھارت کو پس پشت ڈال دیا 

Express News

ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ کی نیٹو اور اٹلی کی وزیراعظم میلونی پر شدید تنقید

Express News

فلپائن میں اسکول میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک 5 زخمی، دو ملزمان گرفتار

Express News

اسرائیل نے یونانی حکام کو مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو