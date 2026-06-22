امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل خلیجی ممالک کے دورے پر روانہ ہوں گے

مارکو روبیو خلیج تعاون کونسل کے اہم اجلاس میں بھی شرکت کریں گے

ویب ڈیسک June 22, 2026
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امریکی وزیر خارجہ کل خلیجی ممالک کے دورے پر روانہ ہوں گے

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے مشرقِ وسطیٰ کے اہم دورے کا آغاز کریں گے جس کے دوران وہ کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات جائیں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد دیگر فریق خلیجی ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے اہم دورے کا آغاز ہوگیا۔

اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے دورے کا آغاز کریں گے جب کہ وہ خلیج تعاون کونسل کے اہم اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔

امریکی وزیر خارجہ کے اس دورے کا مقصد خطے میں اسٹریٹجک، سیکیورٹی اور توانائی سے متعلق امور پر مشاورت کرنا ہے جب کہ خلیج تعاون کونسل اجلاس میں علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون اور حالیہ سفارتی پیش رفت پر غور کیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں خاص طور پر آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت متوقع ہے، جو عالمی توانائی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم سمندری گزرگاہ ہے۔ خطے میں حالیہ کشیدگی اور تجارتی راستوں کی سلامتی بھی ایجنڈے کا اہم حصہ ہوگی۔

مزید بتایا گیا ہے کہ دورے کے دوران مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، جس کا مقصد خطے میں سیکیورٹی تعاون اور باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانا ہے۔

خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک اس ملاقات میں امریکا کے ساتھ تعلقات، دفاعی تعاون اور توانائی کے شعبے میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر غور کریں گے۔

واضح رہے کہ ایران نے امریکا اسرائیل سے جنگ کے دوران خلیجی ممالک بالخصوص امارات، بحرین، کویت اور سعودی عرب میں امریکی تنصیبات اور مفادات کو نشانہ بنایا تھا جس پر خلیجی ممالک نے شدید ردعمل دیا تھا۔

 
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