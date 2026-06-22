خاتون کو قتل کرکے کرنٹ سے ہلاکت کا رنگ دینے والا سگا باپ، سابق شوہر اور سسر گرفتار

ملزمان نے قتل کو بجلی کا کرنٹ لگنے کا واقعہ ظاہر کرکے فوری تدفین کردی تھی واقعہ 20 مئی کو پیش آیا تھا

اسٹاف رپورٹر June 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل خواتین سمیت درجنوں افراد گرفتارکرلیے گئے۔

اسلام آباد:

تھانہ بنی گالا پولیس نے خاتون کے قتل میں ملوث سگے باپ، سابق شوہر اور سسر کو گرفتار کرلیا۔

ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق کے مطابق ملزمان نے تھانہ بنی گالا کی حدود میں مورخہ 20 مئی کو مسمات بشریٰ کو قتل کردیا تھا، ملزمان نے قتل کو بجلی کا کرنٹ لگنے کا واقعہ ظاہر کرکے فوری تدفین کردی تھی تاہم اسلام آباد تھانہ بنی گالا پولیس نے سیف سٹی کیمروں، ہیومن انٹیلی جنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اندھے قتل کو ٹریس کرکے ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ڈی آئی جی کے مطابق گرفتار ملزمان میں ظاہر شاہ (سگا باپ)، اسد خان (سابق شوہر) اور پیر محمد (سسر) شامل ہیں، ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو