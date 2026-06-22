سسرالیوں کے ہاتھوں جلائی گئی خاتون دم توڑ گئی

ایبٹ آباد میں سسرالیوں کے ہاتھوں مبینہ طور جلائی جانے والی لڑکی اسلام آباد کے پمز اسپتال میں دم توڑ گئی۔
پمز اسپتال کے ذرائع کے مطابق 32 صائمہ کو 19 جون کی شام ایبٹ آباد کے علاقے لورہ سے منتقل کیا گیا جس کا جسم 98 فیصد تک جھلس چکا تھا۔
پمز ذرائع کے مطابق دھوئیں سے صائمہ کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ پیروں کے علاوہ تمام جسم بری طرح جھلسا ہوا تھا، اس کے علاوہ آگ سے متوفیہ کے جسم کی کھال کی اندرونی تہہ بھی جھلس چکی تھی۔
اہل خانہ کے مطابق لڑکی کو سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد آگ لگائی تھی۔