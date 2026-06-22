سسرالیوں کے ہاتھوں جلائی گئی خاتون دم توڑ گئی

ایبٹ آباد کی رہائشی 32 سالہ صائمہ کو پانچ روز قبل اسلام آباد کے پمز اسپتال لایا گیا تھا

ضیغم نقوی June 22, 2026
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محمود 90 فیصد ، چوکیدار اور دوسرا ملازم 60 اور 80 فیصد جھلس گئے،برنس وارڈ میں زیر علاج زخمیوںکی حالت تشویشناک ہے۔ فوٹو: فائل

ایبٹ آباد میں سسرالیوں کے ہاتھوں مبینہ طور جلائی جانے والی لڑکی اسلام آباد کے پمز اسپتال میں دم توڑ گئی۔

پمز اسپتال کے ذرائع کے مطابق 32 صائمہ کو 19 جون کی شام ایبٹ آباد کے علاقے لورہ سے منتقل کیا گیا جس کا جسم 98 فیصد تک جھلس چکا تھا۔

پمز ذرائع کے مطابق دھوئیں سے صائمہ کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ پیروں کے علاوہ تمام جسم بری طرح جھلسا ہوا تھا، اس کے علاوہ آگ سے متوفیہ کے جسم کی کھال کی اندرونی تہہ بھی جھلس چکی تھی۔

اہل خانہ کے مطابق لڑکی کو سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد آگ لگائی تھی۔ 
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