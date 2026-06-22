کراچی: ڈیفنس واقعے کے بعد امام بارگاہوں پر اضافی نفری تعینات

ڈیفنس فیز 6 میں امام بارگاہ پر سوزوکی سے حادثے کے بعد ساؤتھ زون میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کردیے گئے ہیں

شاہ میر خان June 22, 2026
facebook whatsup

محرم الحرام کے دوران مجالس، عزاداری کے اجتماعات اور دیگر مذہبی سرگرمیوں کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ساؤتھ زون پولیس نے فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان پر عملدرآمد جاری ہے۔

سیکیورٹی پلان کے تحت ضلع جنوبی میں بڑے اجتماعات اور مجالس میں 34 لیڈی سرچرز بھی تعینات کی گئی ہیں، جبکہ حساس مقامات کی نگرانی، اسنیپ چیکنگ اور گشت کے نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنایا گیا ہے۔

ترجمان ڈی آئی جی ساؤتھ زون کے مطابق امام بارگاہ بقیۃ اللہ کی سیکیورٹی کے لیے 56 پولیس اہلکار، 4 پولیس موبائلز اور 4 موٹر سائیکلیں تعینات کی گئی ہیں جبکہ امام بارگاہ یثرب پر 51 پولیس اہلکار، 3 پولیس موبائلز اور 4 موٹر سائیکلیں سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اسی طرح بڑا امام بارگاہ کھارادر میں 28 پولیس اہلکار تعینات ہیں، جبکہ چھوٹا امام بارگاہ کھارادر میں 14 پولیس اہلکار، ایک پولیس موبائل اور 2 موٹر سائیکلیں سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔

طاہری مسجد صدر میں 17 پولیس اہلکار، 2 پولیس موبائلز اور 2 موٹر سائیکلیں تعینات کی گئی ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق حسینیہ ایرانیان کھارادر میں بھی 27 پولیس اہلکار، 2 پولیس موبائلز اور 2 موٹر سائیکلوں کو سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے تاکہ مجالس اور عبادات کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے۔

ترجمان ساؤتھ زون پولیس کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران تمام مجالس اور مذہبی اجتماعات کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی اقدامات میں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔

واضح رہے ایک روز قبل ڈیفنس فیز 6 میں واقع امام بارگاہ بقیتہ اللہ پر مبینہ طور پر سوزوکی کے بریک فیل ہوجانے کے باعث حادثہ پیش آیا تھا جسکے نتیجے میں ایک بچی جاں بحق جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے تھے۔

پولیس نے واقعے کا مقدمہ دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت تین گرفتار ملزمان کیخلاف درج کرلیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو