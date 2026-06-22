جے یو آئی کے صوبائی امیر مولانا واسع کے اسکواڈ کی گاڑی کو حادثہ، ایک اہلکار جاں بحق  چار زخمی

بلوچستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع کے اسکواڈ میں شامل اے ٹی ایف کی گاڑی اور کرین کے درمیان حادثہ پیش آیا

سردار حمید خان June 22, 2026
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کوئٹہ:

جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی) بلوچستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع کے اسکواڈ میں شامل اینٹی ٹیررسٹ فورس (اے ٹی ایف) کی گاڑی اور کرین کے درمیان حادثہ پیش آیا۔

پولیس کے مطابق حادثہ کان مہترزئی کے علاقے میں رونما ہوا جس کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ چار اہلکار زخمی ہوگئے۔ حادثے کے فوراً بعد امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔

پولیس کے مطابق جاں بحق اہلکار کی لاش اور زخمیوں کو مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کردیا گیا ہے جہاں زخمی اہلکاروں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

واقعے کے بعد متعلقہ حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔
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