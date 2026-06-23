فیفا ورلڈکپ: لیونل میسی نے ایک ہی میچ میں متعدد نئے ریکارڈز قائم کردیے

وہ عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وقت میدان میں گزارنے والے فٹبالر بھی بن گئے ہیں

اسپورٹس ڈیسک June 23, 2026
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ارجنٹائن کے سپر اسٹار لیونل میسی نے ایک بار پھر فٹبال کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں درج کرا دیا۔

ورلڈکپ کے ابتدائی دو میچز میں شاندار کارکردگی کے بعد میسی نے کئی بڑے ریکارڈز توڑتے ہوئے نئی تاریخ رقم کی ہے۔

میسی اب ورلڈکپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 18 گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی وہ ورلڈکپ کے سب سے زیادہ 28 میچز کھیلنے والے فٹبالر بھی بن گئے ہیں۔

ارجنٹائنی کپتان نے ایک اور منفرد اعزاز حاصل کرتے ہوئے ورلڈکپ میں سب سے زیادہ 18 فتوحات حاصل کرنے والے کھلاڑی کا ریکارڈ بھی اپنے نام کرلیا۔

مزید برآں، وہ عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ دو ہزار 489 منٹ میدان میں گزارنے والے فٹبالر بھی بن گئے ہیں۔

39 سال کی عمر کے قریب پہنچنے کے باوجود میسی کی فارم اور فٹنس شائقین اور ماہرین کو حیران کر رہی ہے۔

ان کی مسلسل شاندار کارکردگی نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ انہیں فٹبال کی تاریخ کا عظیم ترین کھلاڑی قرار دے دیا جائے۔
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