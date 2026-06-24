کراچی، تیز رفتار بے قابو گاڑی نے بائیک سوار اور راہگیروں کو روند ڈالا، ایک خاتون جاں بحق

کراچی:
شہر قائد میں تیز رفتار اور بے قابو کار نے موٹرسائیکل سوار اور راہگیروں کو روند ڈالا افسوسناک حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ پانچ سالہ بچے سمیت چار افراد زخمی ہوگئے۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کو موصول ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید رنگ کی تیز رفتار کار اچانک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور سڑک پر موجود موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مار دیتی ہے۔
فوٹیج کے مطابق کار کی زد میں موٹرسائیکل سوار شخص اور ایک پانچ سالہ بچہ بھی آئے جبکہ گاڑی موٹرسائیکل کو ٹکر مارنے کے بعد مزید آگے بڑھتے ہوئے راہگیروں پر چڑھ دوڑی۔
حادثے کے نتیجے میں 50 سالہ طاہرہ غوری موقع پر جاں بحق ہوگئیں جبکہ چار افراد زخمی ہوئے جن میں ایک کمسن بچہ بھی شامل ہے۔
زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
پولیس کے مطابق حادثے کے ذمہ دار نوجوان ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حادثے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔