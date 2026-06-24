فیفا ورلڈکپ: ’وی اے آر کافی پینے چلا گیا تھا‘، پنالٹی نہ ملنے پر گھانا کے کوچ کا طنز

گھانا کو ایک واضح پنالٹی ملنی چاہیے تھی اور انگلینڈ خوش قسمت رہا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں گیا، کوچ کارلوس کیروش

اسپورٹس ڈیسک June 24, 2026
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انگلینڈ اور گھانا کے درمیان ورلڈکپ کے گروپ مرحلے کا اہم میچ بغیر کسی گول کے برابری پر ختم ہوا۔

تاہم مقابلے کے بعد سب سے زیادہ بحث ایک متنازع فیصلے پر ہوئی جس پر گھانا کے کوچ کارلوس کیروش نے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔

میچ کے آخری لمحات میں گھانا کے پرنس کوابینا آدو انگلینڈ کے باکس میں داخل ہوئے تو دفاعی کھلاڑی ایزری کونسا کے ساتھ ان کا تصادم ہوا اور وہ زمین پر گر گئے۔

گھانا کے کھلاڑیوں نے فوری طور پر پنالٹی کا مطالبہ کیا لیکن ریفری نے کھیل جاری رکھا جبکہ ویڈیو اسسٹنٹ ریفری (ای اے آر) نے بھی مداخلت نہیں کی۔

میچ کے بعد کارلوس کیروش نے طنزیہ انداز میں کہا کہ انہیں شک ہے آیا ورلڈ کپ میں وی اے آر اب بھی کام کر رہا ہے یا نہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ گھانا کو ایک واضح پنالٹی ملنی چاہیے تھی اور انگلینڈ خوش قسمت رہا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں گیا۔

دوسری جانب متعدد سابق انگلش کھلاڑی اور ماہرین بھی اس معاملے پر گھانا سے متفق دکھائی دیے۔

سابق اسٹار اسٹرائیکر وین رونی نے کہا کہ کونسا نے گیند کے بجائے کھلاڑی کو ٹکر ماری اور یہ پنالٹی قرار دی جا سکتی تھی۔

سابق دفاعی کھلاڑی مائیکا رچرڈز نے بھی رائے دی کہ کسی اور دن یہ فیصلہ یقینی طور پر پنالٹی کے حق میں جا سکتا تھا۔

رپورٹس کے مطابق فیفا نے اس ورلڈ کپ میں وی اے آر مداخلت کے لیے نسبتاً سخت معیار مقرر کیے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ایسے واقعات پر نظرثانی نہیں کی جا رہی جنہیں معمول کے حالات میں ریویو کیا جا سکتا تھا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل میسی کو ریڈ کارڈ نہ دکھائے جانے پر بھی ای اے آر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
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