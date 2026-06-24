لاہور کے علاقے گلشن اقبال میں معمر خاتون کی دیکھ بھال پر مامور 13 سالہ گھریلو ملازمہ کے لاپتا ہونے کے واقعے پر پولیس کی جانب سے لڑکی تلاش جاری ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے۔
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق گلشن اقبال میں کم عمر گھریلو ملازمہ اپنی پھوپھی کے ہمراہ ایک معمر خاتون کی دیکھ بھال پر مامور تھی اور 18جون 2026 کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں لڑکی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فوٹیج کے مطابق لڑکی گھر سے نکلتے وقت اپنا سامان بھی ساتھ لے جا رہی تھی جبکہ لاپتا لڑکی کی تلاش کے لیے اسپتالوں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور تحفظ مراکز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔
ترجمان پولیس نے بتایا کہ وحدت روڈ اور ملحقہ علاقوں کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نقل و حرکت کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات اور تلاش کا عمل جاری ہے۔
ڈی آئی جی آپریشنز کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس کو لڑکی کی جلد بازیابی کی امید ہے اور اس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، شہری لاپتا لڑکی سے متعلق معلومات کی صورت میں فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں۔