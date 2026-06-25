فیفا رولڈ کپ؛ ’’ہیڈ ٹو ہیڈ ٹائی بریک‘‘ نے ابتدائی مرحلے میں کچھ ٹیموں کو گروپ چیمپیئن بنا دیا

بہترین 8 تیسری پوزیشن والی سائیڈز کے لیے ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کا دروازہ بدستور کھلا ہوا ہے

اسپورٹس ڈیسک June 25, 2026
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فیفا کے نئے ’’ہیڈ ٹو ہیڈ ٹائی بریک قانون‘‘ نے ابتدائی مرحلے میں ہی کچھ ٹیموں کو گروپ چیمپیئن بنا دیا ہے جبکہ بعض ٹیمیں وقت سے پہلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہیں۔

دوسری جانب بہترین 8 تیسری پوزیشن والی سائیڈز کے لیے ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کا دروازہ بدستور کھلا ہوا ہے، جس سے آخری گروپ میچز کی اہمیت برقرار ہے۔

ماضی میں اگر دو یا زیادہ ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہوتے تھے تو سب سے پہلے گول کے فرق کو دیکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے آخری میچ میں 3 پوائنٹس کا فرق بھی ختم کیا جا سکتا تھا۔

اس بار فیفا نے قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے برابر پوائنٹس والی ٹیموں کے درمیان براہ راست مقابلے یعنی ہیڈ ٹو ہیڈ نتیجے کو پہلی ترجیح دی، اس کے بعد گول فرق، کیے گئے گولز، فیئر پلے ریکارڈ اور آخر میں فیفا رینکنگ کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔
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