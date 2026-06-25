چاغی سے اغوا ہونے والا غیر ملکی شہری بازیاب، اے ایس ایف افسر کی لاش برآمد

ترکیہ سے تعلق رکھنے والے ڈرلر صالح گل جمال کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا

سردار حمید خان June 25, 2026
facebook whatsup

بلوچستان کے ضلع چاغی میں مائننگ سائٹ پر حملے کے دوران اغوا ہونے والا غیر ملکی شہری دو ماہ بعد بازیاب کر لیا گیا، جبکہ ایک ماہ قبل اغوا کیے گئے ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس (اے ایس ایف) کے سینئر افسر کی تشدد زدہ لاش قلات سے برآمد ہوئی ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق رواں سال اپریل میں چاغی کے علاقے داریگوان میں واقع ایک مائننگ سائٹ پر حملے کے دوران ترکیہ سے تعلق رکھنے والے ڈرلر صالح گل جمال کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ مغوی غیر ملکی شہری کو تین روز قبل مستونگ کے علاقے کردگاپ سے بازیاب کرا کے کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں کراچی کے راستے ترکیہ روانہ کر دیا گیا۔ صالح گل جمال بدھ کے روز بحفاظت اپنے وطن پہنچ گئے۔

دوسری جانب ایک ماہ قبل اغوا ہونے والے ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس (اے ایس ایف) کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد وسیم کی تشدد زدہ لاش قلات کے علاقے توک سے برآمد ہوئی ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق محمد وسیم کو 20 مئی کو کوئٹہ سے کراچی جاتے ہوئے قلات کے علاقے محمد تاوا کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا۔

ذرائع کے مطابق محمد وسیم ژوب ایئرپورٹ پر اپنے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ لاش برآمد ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائی مکمل کرکے میت کراچی روانہ کر دی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مون سون سسٹم پاکستان پہنچ گیا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی

Express News

آزادکشمیر؛ چیف سیکرٹری اور آئی جی کی پریس کانفرنس سے کالعدم کمیٹی بے نقاب

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، 50 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی

Express News

آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی اردو کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار

Express News

پنجاب میں غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کے خلاف سخت ترین قانون متعارف

Express News

ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال سے اغوا کیا گیا نومولود بازیاب، 4 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو