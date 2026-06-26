کراچی؛ تاوان کی غرض سے اغوا کیے جانے والا 13 سالہ بچہ بازیاب، واقعے میں ملوث دو بھائی گرفتار

اغوا کاروں نے 13 سالہ طفل کی بازیابی کے لیے 20 لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا

اسٹاف رپورٹر June 26, 2026
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کراچی:

اے وی سی سی پولیس نے ماڈل کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے ایوب گوٹھ سے تاوان کی غرض سے اغوا کیے جانے والے 13 سالہ بچے کو بحفاظت بازیاب کرکے بچے کے اغوا میں ملوث 2 بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق اینٹی وائلنٹ کرائیم سیل پولیس نے ماڈل کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے ایوب گوٹھ سے تاوان کی غرض سے اغوا کیے جانے والے 13 سالہ بچے کو بحفاظت بازیاب کرکے بچے کے اغوا میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایس پی اے وی سی سی آصف رضا بلوچ کے مطابق 20 جون کو 13 سالہ طفل یاسر ولد شیر محمد اپنے گھر سے اپنے چچا کے ہمراہ معمول کے مطابق کام پر جانے کے لیے نکلا تھا جسے اس کے چچا نے پرانی ایوب گوٹھ چوکی پر اتارا جہاں مغوی طفل یاسر کو سفید رنگ کی گاڑی میں سوار نامعلوم ملزمان نے اغواہ کر لیا۔

اغوا کاروں نے 13 سالہ طفل کی بازیابی کے لیے 20 لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا، 13 سالہ طفل کے اغوا کا مقدمہ سائٹ سپر ہائیوے تھانے میں درج کیا گیا اور مقدمے کی تفتیش اینٹی وائلنٹ کرائیم سیل پولیس کو منتقل ہوگئی۔

ایس ایس پی نے بتایا کہ مغوی طفل کی بازیابی کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور خصوصی ٹیم نے ٹیکنیکل بنیادوں اور ہیومن انٹیلیجنس پر کام کرتے ہوئے ماڈل کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے مغوی طفل یاسر کو باحفاظت بازیاب کرلیا، کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو بھی گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 9 ایم ایم پستول برآمد کرلی۔

پولیس افسر کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت روحیل خان عرف کاشف ولد ناصر محمود اور روحان خان ولد ناصر محمود کے نام سے کی گئی۔ گرفتار ملزمان آپس میں سگے بھائی ہیں۔

مغوی طفل یاسر کی بازیابی پر والد نے پولیس ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔
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