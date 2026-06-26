آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ایران کے ڈرون حملے جنگ بندی کی احمقانہ خلاف ورزی ہے؛ ٹرمپ

ایران کا ایک ڈرون تجارتی جہاز سے ٹکرایا جب کہ تین کو امریکی افواج نے فضا میں ہی تباہ کردیا، ٹرمپ کا دعویٰ

ویب ڈیسک June 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ ڈرون حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔

ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر چار خودکش ڈرون داغے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ ان میں سے ایک ڈرون ایک بڑے اور انتہائی مہنگے مال بردار جہاز کے اوپری حصے سے ٹکرایا جس سے جہاز کو نقصان پہنچا تاہم وہ اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔

صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے بقیہ 3 خودکش ڈرونز کو امریکی افواج نے فضا میں ہی مار گرایا۔ واضح طور پر یہ ہمارے جنگ بندی معاہدے کی ایک احمقانہ خلاف ورزی ہے۔

امریکی میڈیا کے مطابق عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز کو ڈرون حملے میں نقصان پہنچا۔ تمام عملہ محفوظ رہا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

حملے کے بعد اگرچہ کچھ تجارتی جہازوں نے احتیاطاً اپنی نقل و حرکت محدود کر دی لیکن بعد میں بحری ٹریفک بتدریج بحال ہونا شروع ہوگئی۔

ادھر ایران نے واقعے کے بعد ایک بار پھر مؤقف اختیار کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری آمدورفت پر نظر رکھنا اس کا حق ہے۔

ایران نے خلیجی ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ امریکا کے ساتھ ایسے اقدامات میں تعاون نہ کریں جو خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان حال ہی میں ایک مفاہمتی معاہدے کے تحت جنگ بندی نافذ ہوئی تھی اور دونوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے تھے۔

تاہم آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے اس تازہ واقعے نے جنگ بندی کی پائیداری پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں جبکہ خلیجی ممالک بھی ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کے قریب کارگو جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، برطانوی ایجنسی

Express News

آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے انخلا آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا

Express News

اسرائیل لبنان کےتمام علاقوں سےنکل جائے، وہ نہیں جاتا تو ْشکست خوردہ ہوکر بھاگےگا، ایران کی وارننگ

Express News

بھارت: شادی سے چند ماہ قبل منگیتر کو موت کے گھاٹ اتارنے والی سفاک ملزمہ گرفتار

Express News

وینزویلا میں آنے والے زلزلے سے ایک لاکھ تک اموات کا خدشہ

Express News

یمن میں بم دھماکے میں ٹی وی رپورٹر ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو