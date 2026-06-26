مدینہ سے کراچی آنے والی پرواز تاخیر کا شکار، حجاج کرام اذیت میں مبتلا

تکنیکی خرابی کی وجہ سے پرواز ڈھائی گھنٹے تاخیر کا شکار، کچھ حجاج کا سامان بھی آف لوڈ کردیا گیا

آفتاب خان June 26, 2026
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مدینہ سے حجاج کو کراچی لانے والی پی آئی اے کی پرواز ڈھائی گھنٹے بعد بھی اڑان نہ بھرسکی، عازمین شدید کوفت کا شکار ہیں۔

ایکسپریس نیوز کو ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق پی آئی اے کی مدینہ سے آنے والی پرواز پی کے 8050 طیارے کو تکنیکی خرابی کے باعث روکا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق کچھ حجاج کرام کا سامان بھی آف لوڈ کردیا گیا جبکہ مسافر بالخصوص حجاج کرام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے پرواز میں تاخیر یا آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں واضح معلومات فراہم نہیں کی جارہی۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ غیر یقینی صورت حال اُن کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔
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