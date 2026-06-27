پاکستان کی معیشت اور معاشرت اس وقت ایک گہرے ساختیاتی بحران سے گزر رہی ہے، جہاں ایک طرف مہنگائی کی لہر نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، تو دوسری طرف ملک کی افرادی قوت کا ایک بہت بڑا حصہ ایک ایسے خاموش نفسیاتی اور معاشی مقتل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جس کی سسکیاں نہ تو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتی ہیں اور نہ ہی پالیسی سازوں کی ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں۔
یہ مقتل پاکستان کا ’’نجی شعبہ‘‘ ہے، جہاں ملازمت کا عدم تحفظ اب محض ایک معاشی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہمارے لاکھوں نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کے لیے ایک سنگین ذہنی وبا اور معاشرتی المیہ بن چکا ہے۔
جب ہم پاکستان میں ملازمت کے ڈھانچے کا موازنہ کرتے ہیں، تو ملک کی افرادی قوت دو واضح اور متضاد حصوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ ایک طرف سرکاری ملازمین ہیں، جنہیں ریاست کی طرف سے ملازمت کا مستقل تحفظ حاصل ہوتا ہے، جن کی تنخواہیں ہر بجٹ میں باقاعدگی سے بڑھتی ہیں، اور جن کے بڑھاپے کو محفوظ بنانے کے لیے پنشن اور دیگر مراعات کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ دوسری طرف نجی شعبے کا ملازم ہے، جو ملکی معیشت کا اصل پہیہ چلانے اور ٹیکسوں کا سب سے بڑا بوجھ اٹھانے کے باوجود، ہر لمحے اس خوف کے سائے میں جیتا ہے کہ نہ جانے کب اسے ایک ای میل یا ایک مختصر نوٹس کے ذریعے نوکری سے فارغ کر دیا جائے۔ یہ تقابل دو مختلف پیشوں کا نہیں، بلکہ دو مختلف دنیاؤں کا ہے، جس نے معاشرے میں گہری ذہنی پسماندگی اور عدم تحفظ کو جنم دیا ہے۔
معاشی عدم تحفظ اور ذہنی صحت کا بحران
ملازمت کا عدم تحفظ انسانی نفسیات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں۔ نجی شعبے کے ایک ملازم کے لیے ’’ہر وقت نوکری سے نکالے جانے کا دھڑکا‘‘ ایک ایسا دائمی تناؤ / کرونک اسٹریس ہے جو اس کے اعصاب کو چاٹ جاتا ہے۔ طبی اور نفسیاتی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ طویل عرصے تک ملازمت کے ختم ہونے کے خوف میں مبتلا رہنے والے افراد میں اینگزائٹی ، ڈپریشن اور انسومینیا (بے خوابی) کی شرح عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔
پاکستان میں کارپوریٹ کلچر اور نجی اداروں (بشمول نجی تعلیمی اداروں، میڈیا ہاؤسز، اور بینکوں) میں ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کا رجحان ایک فیشن بن چکا ہے۔ جب ایک ملازم روزانہ صبح اس خوف کے ساتھ دفتر جاتا ہے کہ شاید آج کا دن اس کا آخری دن ہو، تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ وہ مستقل طور پر ’’لڑو یا بھاگو‘‘ (Fight or Flight) کی نفسیاتی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ صرف دفتر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ گھر پہنچ کر چڑچڑے پن، گھریلو ناچاقی اور ہائی بلڈ پریشر یا دل کے امراض کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑھتی ہوئی خودکشیوں اور نوجوان پیشہ ور افراد میں ہارٹ اٹیک کے بڑھتے ہوئے واقعات اسی ذہنی دباؤ کا شاخسانہ ہیں۔
خاندانی منصوبہ بندی اور معاشی مستقبل کا خوف
اس معاشی عدم تحفظ کا دوسرا اور سب سے خطرناک وار ہمارے خاندانی اور سماجی نظام پر ہو رہا ہے۔ ماضی میں نوجوان ایک مستقل آمدنی کی بنیاد پر اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے، لیکن آج نجی شعبے کا نوجوان شادی کرنے، گھر بسانے یا خاندانی منصوبہ بندی کرنے سے خوفزدہ ہے۔
جب نوکری کی گارنٹی ہی چھ ماہ یا ایک سال ہو، اور اگلے سال کا کنٹریکٹ منیجر کی خوشنودی یا کمپنی کے منافع سے مشروط ہو، تو کوئی بھی نوجوان طویل مدتی معاشی ذمے داری اٹھانے کی ہمت نہیں پاتا۔ نجی ملازمین کے لیے بینکوں سے ہاؤسنگ لون یا گاڑی کے لیے فنانسنگ حاصل کرنا ایک خواب بن چکا ہے کیونکہ بینک ان کے سورس آف انکم کو ’’مستقل اور قابلِ بھروسہ‘‘ تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ شادیاں تاخیر کا شکار ہورہی ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں، وہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور صحت کے اخراجات پورے نہ کر پانے کے خوف سے خاندانی منصوبہ بندی کے فیصلوں کو معطل کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال مستقبل میں پاکستان کی آبادیاتی ساخت (ڈیمو گرافکس) پر گہرے منفی اثرات مرتب کرے گی۔
سماجی رویوں میں بگاڑ اور سوشل سیفٹی نیٹ کا فقدان
ایک صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں شہریوں کو یہ اطمینان ہو کہ اگر آج ان کی نوکری چلی جائے یا وہ بوڑھے ہو جائیں، تو ریاست یا ان کا ادارہ انہیں سڑک پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دے گا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں نجی شعبے کے ملازمین کے لیے ایسا کوئی ’سوشل سیفٹی نیٹ‘ موجود ہی نہیں ہے۔
اگرچہ کاغذات کی حد تک ایمپلائز اولڈ ایج بینی فٹس انسٹی ٹیوشن اور سوشل سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں، لیکن ان کی کارکردگی اور مراعات اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں۔ ی او بی آئی کی طرف سے ملنے والی معمولی پنشن آج کے دور میں ایک دن کے راشن کےلیے بھی ناکافی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ نجی شعبے کے مالکان کی اکثریت اپنے ملازمین کو ان اداروں میں رجسٹرڈ ہی نہیں کراتی تاکہ انہیں کنٹری بیوشن نہ دینا پڑے۔
جب نجی ملازم یہ دیکھتا ہے کہ وہ ملک کی جی ڈی پی میں حصہ ڈال رہا ہے، اپنی تنخواہ پر براہِ راست انکم ٹیکس اور دیگر بیسیوں قسم کے ٹیکس دے رہا ہے، ہر خریداری پر جی ایس ٹی دے رہا ہے، لیکن بدلے میں بڑھاپے یا ناگہانی آفت کی صورت میں اسے کوئی تحفظ حاصل نہیں، تو اس کے اندر ریاست اور معاشرے کے خلاف ایک گہرا غصہ اور بیگانگی جنم لیتی ہے۔ یہ بیگانگی سماجی رویوں میں عدم برداشت، قانون شکنی اور جرائم کی طرف مائل ہونے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ معاشرے میں بڑھتا ہوا جرائم کا گراف اور نوجوانوں میں چھینا جھپٹی کی وارداتوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں معاشی مایوسی اور نوکریوں کا ختم ہونا ہی کارفرما ہے۔
برین ڈرین: ٹیلنٹ کی ہجرت اور ملکی نقصان
جب کسی ملک کا نجی شعبہ اپنے پیشہ ور افراد کو تحفظ اور عزتِ نفس دینے میں ناکام ہو جائے، تو اس کا منطقی نتیجہ ’برین ڈرین‘ کی صورت میں نکلتا ہے۔ بیورو آف امیگریشن کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ چند برسوں میں لاکھوں پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوان (جن میں آئی ٹی ماہرین، انجینئرز، ڈاکٹرز اور اعلا تعلیم یافتہ اساتذہ شامل ہیں) پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
نجی ملازمین کی اس ہجرت کی بڑی وجہ صرف کم تنخواہ نہیں، بلکہ ’مستقبل کا عدم تحفظ‘ ہے۔ ایک نوجوان جب دیکھتا ہے کہ وہ نجی ادارے میں دس سال خون پسینہ بہانے کے بعد بھی ایک جھٹکے میں سڑک پر آ سکتا ہے، تو وہ کسی ایسے ملک کا رخ کرتا ہے جہاں کم از کم لیبر قوانین کا احترام کیا جاتا ہو اور بیروزگاری کا الاؤنس یا سوشل سیکیورٹی نیٹ موجود ہو۔ یہ ٹیلنٹ کا فرار پاکستان کی نجی صنعتوں اور مجموعی معاشی ترقی کے لیے ایک مہلک دھچکا ہے۔
حکومت وقت اور ذمے داران کےلیے تازیانہ
یہ صورتحال حکومتِ وقت، وزارتِ محنت و افرادی قوت، اور صوبائی محکمہ جاتِ محنت کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ ہم کب تک نجی شعبے کو ’’جنگل کے قانون‘‘ کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھیں گے؟ جہاں سرمایہ دار کو تو مکمل تحفظ حاصل ہو، لیکن مزدور اور وائٹ کالر پروفیشنل کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جائے؟
اگر حکومت واقعی ملک میں معاشی استحکام اور عوام کی ذہنی صحت کو بہتر بنانا چاہتی ہے، تو اسے فوری طور پر درج ذیل اقدامات اٹھانے ہوں گے:
⦁ لیبر قوانین کا سخت نفاذ: اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کی یہ آئینی ذمے داری ہے کہ وہ نجی اداروں میں صنعتی و تجارتی ملازمتوں کے تحفظ کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ کسی بھی نجی ملازم کو بغیر کسی ٹھوس قانونی وجہ اور مناسب معاوضے کے نوکری سے نکالنا جرم قرار دیا جائے۔
⦁ قومی پنشن اور پروویڈنٹ فنڈ نیٹ ورک: نجی شعبے کے لیے ایک ایسا لازمی کنٹری بیوٹری پنشن ماڈل بنایا جائے جہاں ملازم اور کمپنی دونوں ماہانہ بنیادوں پر حصہ ڈالیں، اور یہ فنڈ حکومت کی زیرِ نگرانی محفوظ ہو، تاکہ نوکری تبدیل ہونے کی صورت میں بھی ملازم کا بڑھاپا محفوظ رہے۔
⦁ ٹیکس ریلیف اور سوشل تحفظ کا لنک: ایف بی آر کو ایسے قوانین وضع کرنے چاہئیں کہ جو نجی ملازمین باقاعدگی سے انکم ٹیکس دیتے ہیں، انہیں ریاست کی طرف سے صحت کارڈ، بیروزگاری انشورنس اور بچوں کی تعلیم میں خصوصی رعایت دی جائے، تاکہ انہیں ٹیکس دینے کا فائدہ محسوس ہو۔
المختصر، نجی شعبے میں ملازمت کا عدم تحفظ اب محض ایک انتظامی یا معاشی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہمارے پورے خاندانی نظام اور معاشرتی تانے بانے کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک خوفزدہ، ذہنی دباؤ اور غیر یقینی مستقبل کا شکار افرادی قوت کبھی بھی ایک ترقی یافتہ پاکستان کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ حکومت اور مقتدر حلقوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک نجی شعبے کے ملازمین کو معاشی تحفظ اور ذہنی سکون فراہم نہیں کیا جائے گا، تب تک معیشت کی بحالی اور امن و امان کا قیام ایک ادھورا خواب ہی رہے گا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نجی شعبے کے ملازمین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اس سے پہلے کہ یہ معاشی بارود کا ڈھیر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ حکومت اور متعلقہ ذمے داران و اداروں کو فوری طور پر اس پر سوچنا چاہیے اور قوانین سازی و پالیسی سازی پر غور کرنا چاہیے۔
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