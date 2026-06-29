کیمار روچ کا تاریخی سنگ میل، ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو اننگز اور 217 رنز سے روند ڈالا

ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اننگز اور 217 رنز سے بھاری فتح اپنے نام کرلی۔
چوتھے روز ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولرز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی پوری ٹیم کو صرف 101 رنز پر ڈھیر کر دیا۔
تجربہ کار فاسٹ بولر کیمار روچ نے اپنے کیریئر کی 300ویں ٹیسٹ وکٹ حاصل کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کیا۔
انہوں نے اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ جےڈن سیلز، شمار جوزف اور الزاری جوزف نے بھی انتہائی خطرناک اسپیل کیے اور سری لنکن بیٹنگ لائن کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا۔
سری لنکا کی جانب سے صرف دنیش چندیمل ہی کچھ مزاحمت کر سکے جنہوں نے 43 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ ٹاپ آرڈر کا کوئی بھی بلے باز دوہرا ہندسہ عبور نہ کر سکا۔
ویسٹ انڈیز کے بولرز نے شاندار لائن اور لینتھ کے ساتھ مسلسل سوئنگ اور سیم موومنٹ حاصل کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک وکٹیں حاصل کیں۔
کیمار روچ، کرٹلی ایمبروز کے بعد ویسٹ انڈیز کی جانب سے 300 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے ہیں جبکہ ویسٹ انڈین فاسٹ بولرز میں اب صرف کورٹنی والش، کرٹلی ایمبروز، میلکم مارشل اور لانس گبز ہی ان سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں رکھتے ہیں۔
ویسٹ انڈیز نے میچ کے آغاز سے ہی مکمل برتری قائم رکھی اور تیسرے اور چوتھے روز کی غیرمعمولی کارکردگی کے ذریعے سری لنکا کو ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کرتے ہوئے یادگار کامیابی حاصل کی۔