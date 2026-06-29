فیفا ورلڈکپ: ہیری کین پر کالا جادو کرنے والے کی ورلڈکپ سے متعلق حیران کن پیشگوئی

نانا کواکو کے کالا جادو کے دعوے کے بعد حیران کن طور پر ہیری کین گھانا کیخلاف گول اسکور نہ کرسکے تھے

اسپورٹس ڈیسک June 29, 2026
facebook whatsup

خود کو گھانا کا سب سے بڑا جادوگر کہنے والے نانا کواکو بونسام نے فیفا ورلڈکپ 2026 سے متعلق حیران کن پیشگوئی کردی ہے۔

سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں کے مطابق انگلینڈ کے ہیری کین کے بارے میں ماضی میں کیے گئے دعوؤں کے بعد اب انہوں نے ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے سے متعلق نئی پیش گوئی سامنے رکھی ہے۔

نانا کواکو بونسام کا کہنا ہے کہ کیپ وردے راؤنڈ آف 32 میں لیونل میسی کی ارجنٹائن کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دے گا جو فٹبال شائقین کے لیے ایک حیران کن دعویٰ ہے۔

انہوں نے اپنی پیشگوئی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ’فلکیاتی اشاروں‘کے مطابق اس بار ورلڈکپ کا ٹائٹل کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال کے نام ہوگا۔

سوشل میڈیا پر ان کی یہ پیشگوئی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور فٹبال شائقین کی جانب سے اس پر ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔

کچھ صارفین اسے محض تفریح قرار دے رہے ہیں جبکہ بعض اسے دلچسپ پیشگوئی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل نانا کواکو نے انگلینڈ اور گھانا کے میچ سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہیری کین کو گھانا کے خلاف گول کرنے سے روک دیا ہے۔

حیران کن طور پر ہیری کین اس میچ میں کوئی گول اسکور نہ کرسکے بلکہ ان کی کارکردگی بھی متاثر کن نہ رہی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سعودی فٹبال فیڈریشن کے صدر مستعفی

Express News

کیمار روچ کا تاریخی سنگ میل، ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو اننگز اور 217 رنز سے روند ڈالا

Express News

پی سی بی اجلاس، قومی اور ڈومیسٹک کرکٹرز کیلیے مالی مراعات میں بڑا اضافہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ، آخری لمحات میں گول نے کینیڈا کو پہلی مرتبہ 16 مرحلے میں پہنچا دیا

Express News

آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دے کر ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر کر دیا

Express News

آئرلینڈ نے بھارت کو شکست دے کر ٹی 20 سیریز  میں وائٹ واش کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو