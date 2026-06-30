فیفا ورلڈکپ: میکسیکن شائقین نے ایکواڈور ٹیم کی نیندیں اڑا دیں، ہوٹل کے باہر رات بھر شور شرابا

میکسیکو اور ایکواڈور کے درمیان اہم مقابلے سے قبل میکسیکو سٹی میں دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے جہاں سینکڑوں میکسیکن فٹبال شائقین ایکواڈور کی قومی ٹیم کے ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق مداحوں نے کاروں کے ہارن، بینڈ باجوں، لاؤڈ اسپیکرز اور مسلسل نعروں کے ذریعے ماحول کو انتہائی شور شرابے میں بدل دیا۔
اس غیر معمولی منظر کے باعث ایکواڈور کے کئی کھلاڑی ہوٹل کی کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہوئے بھی نظر آئے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔
اطلاعات کے مطابق ان شائقین کا مقصد ایکواڈور کے کھلاڑیوں کو پوری رات آرام نہ کرنے دینا ہے تاکہ وہ میکسیکو کے خلاف اہم میچ سے قبل مناسب نیند حاصل نہ کر سکیں۔
مقامی رپورٹس کے مطابق مداح رات بھر ہوٹل کے باہر موجود رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
فٹبال کی دنیا میں اہم مقابلوں سے قبل مخالف ٹیم کے ہوٹل کے باہر شور مچا کر کھلاڑیوں کا سکون متاثر کرنے کی ایسی حکمت عملی ماضی میں بھی مختلف ممالک میں دیکھی جا چکی ہے۔
تاہم اس بار یہ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا ہے جہاں کچھ صارفین اسے جوش و جذبے کی علامت قرار دے رہے ہیں جبکہ دیگر اسے کھیل کے جذبے کے منافی رویہ قرار دے رہے ہیں۔