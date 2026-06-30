وینزویلا زلزلہ؛ 70 ہزار افراد اب بھی لاپتا ہیں؛ ہلاکتوں میں ہوشربا اضافے کا خدشہ

5 ہزار سے زائد افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جس کے باعث بھی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے

ویب ڈیسک June 30, 2026
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وینزویلا میں زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1719 ہوگئی

وینزویلا میں 24 جون کو یکے بعد دیگرے آنے والے دو طاقتور زلزلوں کے بعد ہونے والی تباہی کی صورتحال بدستور سنگین ہے اور لاشیں ملنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وینزویلا میں آنے والے زلزلے میں اب تک 1719 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 5 ہزار سے زائد زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں علاج فراہم کیا جا رہا ہے جب کہ 70 ہزار کے قریب افراد تاحال لاپتا ہیں۔

تباہ کن زلزلے میں سیکڑوں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسپتالوں میں زیر علاج افراد کی روزانہ کی بنیاد پر ہلاکت، ملبے سے لاشوں کا مسلسل ملنا اور 70 ہزار افراد کے لاپتا ہونے سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد میں ہوش ربا اضافے کا خدشہ ہے۔

خیال رہے کہ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق وینزویلا میں 24 جون کو پہلے 7.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا جس کے چند لمحوں بعد 7.5 شدت کا دوسرا اور زیادہ طاقتور جھٹکا محسوس کیا گیا تھا۔ ان پے در پے زلزلوں نے ملک کے شمالی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔

دارالحکومت کراکس سمیت متعدد شہروں میں عمارتیں، رہائشی مکانات اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ ساحلی شہر لا گوائیرا سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہے، جہاں کئی عمارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہو گئیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں، تاہم بھاری مشینری کی کمی امدادی سرگرمیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

متعدد ممالک کی امدادی ٹیمیں بھی وینزویلا پہنچ چکی ہیں اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔

دوسری جانب متاثرہ علاقوں میں شہری اپنے لاپتا عزیزوں کی تلاش میں ملبہ ہٹانے اور امدادی سرگرمیوں میں رضاکارانہ طور پر شریک ہیں۔
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