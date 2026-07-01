ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلوی ٹیم آٹھویں مرتبہ فائنل میں پہنچ گئی

آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنالی۔
تفصیلات کے مطابق دی اوول میں کھیلے گئے مقابلے میں آسٹریلوی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو صرف 125 رنز تک محدود رکھا جس کے بعد ہدف سات اوورز پہلے ہی حاصل کرلیا اور گزشتہ چند عالمی ایونٹس کے سیمی فائنل میں ناکامیوں کا سلسلہ بھی ختم کردیا۔
میچ کی بہترین کھلاڑی ایش گارڈنر نے دو وکٹیں لینے کے ساتھ 20 گیندوں پر 35 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔
ان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے پچھلے عالمی ٹورنامنٹس میں سیمی فائنل سے باہر ہونے کی مایوسی کو پیچھے چھوڑ کر اس بار اجتماعی کارکردگی پر توجہ دی جہاں ہر کھلاڑی نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔
بیتھ مونی نے ناقابل شکست 61 رنز بنا کر کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔
ان کے مطابق ٹیم نے بڑے مقابلوں میں دباؤ سے نمٹنے کے لیے خصوصی تیاری کی تھی جس کا فائدہ سیمی فائنل میں واضح طور پر نظر آیا۔
دوسری جانب ایلس پیری معمولی ران کی تکلیف کے باعث ریٹائرڈ ہرٹ ہوئیں تاہم مونی نے واضح کیا کہ انہیں احتیاطاً میدان سے باہر بھیجا گیا تاکہ وہ فائنل کے لیے مکمل فٹ رہیں۔
آسٹریلیا اب بھرپور اعتماد کے ساتھ لارڈز میں ہونے والے فائنل میں ٹائٹل جیتنے کے لیے میدان میں اترے گا۔