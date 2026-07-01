ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلوی ٹیم آٹھویں مرتبہ فائنل میں پہنچ گئی

بیتھ مونی نے ناقابل شکست 61 رنز بنا کر کامیابی میں اہم کردار ادا کیا

اسپورٹس ڈیسک July 01, 2026
facebook whatsup

آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنالی۔

تفصیلات کے مطابق دی اوول میں کھیلے گئے مقابلے میں آسٹریلوی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو صرف 125 رنز تک محدود رکھا جس کے بعد ہدف سات اوورز پہلے ہی حاصل کرلیا اور گزشتہ چند عالمی ایونٹس کے سیمی فائنل میں ناکامیوں کا سلسلہ بھی ختم کردیا۔

میچ کی بہترین کھلاڑی ایش گارڈنر نے دو وکٹیں لینے کے ساتھ 20 گیندوں پر 35 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔

ان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے پچھلے عالمی ٹورنامنٹس میں سیمی فائنل سے باہر ہونے کی مایوسی کو پیچھے چھوڑ کر اس بار اجتماعی کارکردگی پر توجہ دی جہاں ہر کھلاڑی نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔

بیتھ مونی نے ناقابل شکست 61 رنز بنا کر کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔

ان کے مطابق ٹیم نے بڑے مقابلوں میں دباؤ سے نمٹنے کے لیے خصوصی تیاری کی تھی جس کا فائدہ سیمی فائنل میں واضح طور پر نظر آیا۔

دوسری جانب ایلس پیری معمولی ران کی تکلیف کے باعث ریٹائرڈ ہرٹ ہوئیں تاہم مونی نے واضح کیا کہ انہیں احتیاطاً میدان سے باہر بھیجا گیا تاکہ وہ فائنل کے لیے مکمل فٹ رہیں۔

آسٹریلیا اب بھرپور اعتماد کے ساتھ لارڈز میں ہونے والے فائنل میں ٹائٹل جیتنے کے لیے میدان میں اترے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایران باہر ہوا یا کیا گیا؟ الجیرین کپتان کے انکشاف نے ہلچل مچادی

Express News

آئی پی ایل کے اسٹار کھلاڑی کیخلاف گھریلو ملازم پر تشدد کا مقدمہ درج

Express News

فیفا ورلڈکپ: پیراگوئے کی تاریخ ساز فتح، ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان

Express News

فیفا ورلڈکپ: مراکش سے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پنالٹی شوٹ آؤٹ میں نیدرلینڈز کو شکست

Express News

پیراگوئے کا ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ، 4 بار کی عالمی چیمپئن جرمنی کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست

Express News

فیفا ورلڈ کپ : برازیل جاپان کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو