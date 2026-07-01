مون سون ہوائیں ملک میں داخل، کراچی میں بھی بارش کی پیشگوئی

آج صبح شہر کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، محکمہ موسمیات

آفتاب خان July 01, 2026
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کراچی:

مون سون ہوائیں ملک میں داخل ہوگئیں جس کے زیر اثر کراچی میں بھی بارش کی پیشگوئی کر دی گئی۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق آج اور کل مطلع جزوی ابرآلود، بوندا باندی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے جبکہ دیہی سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم وخشک رہنے کا امکان ہے۔

کراچی میں جمعہ 3 جولائی کو ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ گھوٹکی، سکھر، لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، نوشہرو فیروز میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

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محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح شہر کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔

شہر کا مطلع جزوی ابر آلود اور مرطوب رہنے کے ساتھ کبھی کبھار تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، آج اور کل رات و صبح کے اوقات میں کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان ہے۔
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