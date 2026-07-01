عدالت سے واپسی پر پریزن وین سے فرار قیدیوں میں سے تین نے خود کو پولیس کے حوالے کردیا

چار ملزمان گزشتہ روز موقع پر پکڑے گئے تھے، روپوش ملزمان کی تعداد 7 رہ گئی

اسٹاف رپورٹر July 01, 2026
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قیدی فرار ہونے کے بعد اڈیالہ جیل کی پریزن وین کی سہالہ چیکیان اسٹاپ پر موجودگی کا منظر (فوٹو : ایکسپریس)
راولپنڈی:

عدالت سے واپسی پر پریزن وین سے فرار قیدیوں میں تین نے آج خود کو پولیس کے حوالے کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تحصیل کچہری کہوٹہ سے پیشی کے بعد اڈیالہ جیل منتقلی کے دوران پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر 14 قیدی گزشتہ روز فرار ہوگئے تھے، چار قیدیوں کو پولیس نے موقع پر ہی پکڑلیا تھا۔

راولپنڈی پولیس نے ملزمان کے گھروں اور ٹھکانوں پر پے در پے چھاپے مارنے شروع کردیے جس کے بعد آج تین ملزمان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پولیس کے حوالے کردیا ان میں احتشام، عدیل اور ضیغم شامل ہیں۔

پولیس نے چھاپوں کے دوران ملزمان کے لواحقین کو باور کرایا تھا کہ جو خود سرینڈر کرے گا اس کے خلاف صرف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاہم جو سرینڈر کرکے گرفتاری نہیں دے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔

پولیس کے چھاپوں اور لواحقین سے کمیونی کیشن کی حکمت عملی کامیاب رہی اور ملزمان نے سرینڈر کرنا شروع کردیا، تین ملزمان کے سرینڈر کے بعد اب دوبارہ گرفتار ملزمان کی تعداد 7 ہوگئی ہے جب کہ 7 ملزمان تاحال روپوش ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق مزید تین سے چار ملزمان سرینڈر کرنا چاہتے ہیں۔
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