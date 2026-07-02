ومبلڈن: نوواک جوکووچ کا بال گرل سے پرینک، ویڈیو وائرل

اگلے ہی لمحے جوکووچ ہنس پڑے اور بال گرل کو بھی اندازہ ہوگیا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا

اسپورٹس ڈیسک July 02, 2026
facebook whatsup

ومبلڈن میں اسٹیفانوس سٹسپاس کے خلاف یکطرفہ کامیابی کے دوران سربین ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ نے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے مزاحیہ انداز سے بھی شائقین کو محظوظ کیا۔

میچ کے دوران جوکووچ نے اپنے کندھے پر لگی سیاہ ٹیپ کٹوانے کے لیے بال گرل کی مدد طلب کی۔ جیسے ہی وہ قینچی سے ٹیپ کاٹنے لگی، جوکووچ نے اچانک ایسے ردعمل دیا جیسے قینچی ان کے لگ گئی جس پر بال گرل گھبرا گئی۔

تاہم اگلے ہی لمحے جوکووچ ہنس پڑے اور بال گرل کو بھی اندازہ ہوگیا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا۔

https://x.com/espn/status/2072412530337595577?s=20

میچ کے بعد جوکووچ نے کہا کہ وہ صرف ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے اور اگر بال گرل خوفزدہ ہوئی تو انہیں اس کا افسوس ہے۔

https://x.com/StanSportAU/status/2072472693874794728?s=20

بعد ازاں آن کورٹ گفتگو کے دوران انہوں نے رائل باکس میں موجود معروف گولفر روری میکلوری کی گرین جیکٹ کی تعریف کرتے ہوئے ہنسی مذاق میں کہا کہ وہ ٹینس میچ کے بدلے وہ جیکٹ جیتنا چاہتے ہیں جس پر حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: امریکا میں ارجنٹائن ٹیم کی سخت تلاشی، میسی حیران پریشان ہنستے رہے

Express News

سعودی عرب میں پی ایس ایل میچز کے حوالے سے بڑی پیشرفت

Express News

سینٹرل کنٹریکٹ پلیئرز کیلیے بے حد مفید رہے گا، کوچ

Express News

فیفا ورلڈ کپ، امریکا نے بوسنیا کو شکست دے کر پری کوارٹر میں جگہ بنا لی

Express News

فیفا ورلڈ کپ، آخری لمحات میں بیلجیم نے بازی پلٹ دی، سینیگال ایونٹ سے باہر

Express News

فیفا ورلڈ کپ: انگلینڈ نے ڈی آر کانگو کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو