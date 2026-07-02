نیٹو پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں لیکن امریکا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا؛ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا کو سب سے زیادہ اخراجات کرنے کے بدلے میں کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ 2014 سے 2025 کے دوران امریکا نے دفاع پر 999 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں جو سب سے زیادہ رقم ہے۔
امریکی صدر کے بقول اسی عرصے میں نیٹو پر برطانیہ نے 90.5 ارب ڈالر، فرانس نے 66.5 ارب ڈالر، اٹلی نے 48.8 ارب ڈالر اور پولینڈ نے 44.3 ارب ڈالر خرچ کیے۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ جرمنی سمیت کئی دیگر نیٹو ممالک کے اخراجات ان ممالک سے بھی بہت کم ہیں جو انتہائی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ برسوں سے یورپی اتحادیوں کے دفاع کا سب سے بڑا مالی بوجھ امریکا اٹھا رہا ہے جبکہ دیگر رکن ممالک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ وہ ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر بھی نیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ امریکا کو اپنے اتحادیوں کے تحفظ پر بھاری سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بدلے میں مناسب تعاون یا فائدہ نہیں ملتا۔
واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے سے نیٹو ممالک پر زور دیتے آئے ہیں کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں پر زیادہ سرمایہ کاری کریں اور امریکا پر انحصار کم کریں۔