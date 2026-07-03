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جیلوں کو حقیقی اصلاح گاہوں میں تبدیل کرنے کا مشن، وزیراعلیٰ نے بڑے اصلاحاتی منصوبوں کی منظوری دیدی
بلوچستان میں مسافر کوچ حادثہ؛ زخمی مسافر کا اہم انکشاف
فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ گئے، شہید خامنہ ای کی نمازِ جنازہ میں شرکت کریں گے
بھارتی سکھ تنظیم کا پاکستان سے مذہبی یاترا کیلئے سرحد کھولنے کا مطالبہ
ویزا فراڈ میں ملوث ملزم کو 2 سال قیدِ بامشقت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا
’ایسا استقبال کہیں نہیں ہوا‘، عمران ہاشمی پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے معترف
بالی ووڈ اداکارہ کیساتھ لاکھوں روپے کا مبینہ فراڈ، اپنے ہی ملازمین پر سنگین الزامات لگادیے
عامر خان اور گوری کا شادی کی تقریب سے متعلق نیا فیصلہ
برطانیہ؛ شادی سے متعلق ریئلٹی شو میں شریک خواتین کیساتھ زیادتی؛ اداکار گرفتار
عاصم اظہر کے انسٹاگرام پر ہانیہ عامر کی پرانی تصاویر کی واپسی، گلوکار نے وجہ بتادی
اچھی صحت کے لیے کھانا کب کھانا چاہیے؟ نئی تحقیق نے بہترین وقت بتا دیا
اچھی نیند لینا کیوں ضروری ہے؟ نئی تحقیق میں اہم انکشاف
کیلوریز گننے کا جنون جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے، ماہرین نے خطرناک بیماری سے خبردار کردیا
شدید گرمی میں اسمارٹ فون کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ ماہرین کی اہم ہدایات
پروفی یا عام کافی؟ جانیے کس مشروب کا انتخاب زیادہ فائدہ مند ہے
ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026، پاکستانی گارمنٹس انڈسٹری کیلئے ترقی اور سرمایہ کاری کا نیا باب
رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک
حکومت برآمدات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام
پاکستان میں کارپوریٹ گروتھ میں تاریخی اضافہ، سال 2025-26 میں پاکستان میں 43,559 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ
وزارتِ تجارت کا ایران کے ساتھ مخصوص برآمدات کے لیے 60 روزہ خصوصی رعایت کا فیصلہ
قرآنی واقعات (دوسرا اور آخری حصہ)
الفاظ کے ہیر پھیر کے بجٹ
شہید و عظیم علی خامنہ ای کا عظیم الشان سفرِ آخرت
جمہوریت اور جمہوری رویہ
معاشی ڈپلومیسی کا بڑا چیلنج
خامنہ ای کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے، ایران نے کھلی وارننگ جاری کر دی
دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آگئی، یہودی آبادکاروں نے فلسطینی خاندان سمیت گھر کو آگ لگا دی
فیفا ورلڈکپ؛ امریکی کھلاڑی کو ریڈ کارڈ ملنے پر ڈومینوز کا مفت پیدا بانٹنے کا اعلان
حزب اللہ کو غیر مسلح کیے بغیر جنوبی لبنان سے فوج واپس نہیں بلائیں گے، اسرائیل
گرمی برداشت سے باہر، فرانس میں اے سی کی سیل لگتے ہی عوام نے سپرمارکیٹ پر دھاوا بول دیا
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