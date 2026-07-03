انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ

اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 6 پیسے کی کمی سے 279 روپے 36پیسے کی سطح پر بند ہوئی

احتشام مفتی July 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں مسلسل 190 ویں روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق زرمبادلہ کی اسمگلنگ پر قابو پانے، ترسیلات زر کی آمد بغیر کسی چارجز کے سہل بنانے سے اگلے سال ترسیلات کا حجم 44 ارب ڈالر کی سطح تک پہنچنے کی پیش گوئی سے زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں جمعے کو مسلسل 190 ویں دن بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

پاکستان کے عالمی بانڈز کی ریٹنگ ممکنہ طور پر اپ گریڈ ہونے کے امکانات اور ڈالر کی قدر 250روپے کی سطح پر آنے کی پیش گوئی سے انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا۔

انٹربینک مارکیٹ میں ایک موقع پر ڈالر کی قدر 28پیسے کی کمی سے 277روپے 87پیسے کی سطح پر بھی آگئی تھی لیکن سپلائی میں بہتری رونما ہوتے ہی متعلقہ ریگولیٹر اور درآمدی طلب بڑھنے سے کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر مزید 03پیسے کی کمی سے 278روپے 12پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔

دوسری جانب اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 6 پیسے کی کمی سے 279 روپے 36پیسے کی سطح پر بند ہوئی، مشرق وسطیٰ کا بحران ختم ہونے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے عالمی تجارت کی بحالی سے اہم کموڈیٹیز کی قیمتوں میں کمی جیسے مثبت اشاریوں سے بھی روپیہ کو سہارا ملا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت برآمدات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام

Express News

زرمبادلہ کے ذخائر کا حجم 22 ارب ڈالر سے تجاوز کرگیا

Express News

چینی شینڈونگ گروپ پاکستان کے توانائی شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کیلئے تیار

Express News

ڈالر کی قیمت 250 روپے سے کم ہونے کی پیش گوئی

Express News

241 روپے مقرر ہونے کے باوجود مارکیٹنگ کمپنیاں اس قیمت پر ایل پی جی نہیں دے رہیں، ڈسٹری بیوٹر

Express News

ایف بی آر میں کرپٹ عناصر کی کوئی جگہ نہیں ہے، وزیراعظم شہباز شریف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو