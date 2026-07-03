علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادق آباد 26 نومبر احتجاج کا مقدمہ آخری مرحلے داخل

علیمہ خان سمیت تمام ملزمان کے بیانات مکمل، علیمہ خان کی اپنی صفائی کے لیے مزید ایک گواہ پیش کرنے کی درخواست منظور

کورٹ رپورٹر July 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادق آباد 26 نومبر احتجاج کا مقدمہ آخری مرحلے داخل ہوگیا، علیمہ خان سمیت تمام ملزمان کے صفائی کے بیانات مکمل ہوگئے،علیمہ خان نے اپنی مزید صفائی کے لیے ایک گواہ پیش کرنے کی درخواست کردی جو منظور کرلی گئی اس گواہ کو سات جولائی کو پیش کیا جائے گا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے تھانہ صادق آباد میں درج کیس کا ٹرائل مکمل ہوگیا اور علیمہ خان سمیت تمام 11 ملزمان صفائی بیان مکمل ہوگئے۔

علیمہ خان کو صفائی بیان کے لیے عدالت نے 37 سوالات فراہم کیے تھے جن کے جواب جمع کرا دیئے گئے۔

علیمہ خان کی طرف سے ان کی صفائی کا اہم گواہ سات جولائی کو بیان ریکارڈ کرائے گا، جس پر سرکاری پراسیکیوٹر جرح کریں گے، حتمی دلائل ساتھ مقدمہ کی سماعت مکمل ہوجائے گی۔

علیمہ خان نے اپنے صفائی بیان میں پولیس الزامات مسترد کر دیئے مقدمہ کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا، عدالت نے آئندہ تاریخ پر علیمہ خان سمیت تمام ملزمان کو طلب کرلیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو