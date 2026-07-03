حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

وزارت توانائی کی جانب سے 4 جولائی سے اگلے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا

ضیغم نقوی July 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک روپے 97 پیسے کی کمی کردی۔

وفاقی وزارت توانائی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت پاکستان نے 4 جولائی 2026 سے اگلے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد وبدل کردیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ایک روپے 97 پیسے کم کردیے گئے ہیں، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے ہوگئی ہے جبکہ گزشتہ قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر تھی۔

ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی فی لیٹر ایک روپے 97 پیسے کی کمی کردی گئی ہے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر سے کم کرکے 309 روپے 50 پیسے کردی ہے۔

یاد رہے کہ حکومت نے گزشتہ ہفتے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی نہیں کی تھی اور فی لیٹر قیمت بالترتیب 299 روپے 50 پیسے اور 311 روپے 47 پیسے برقرار رکھی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو