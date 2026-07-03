شہید علی خامنہ ای کو خراج تحسین پیش کرنے طالبان وفد اور احمد مسعود بھی پہنچ گئے

شہید آیت اللہ خامنہ ای کا جسد خاکی تہران کی امام خمینی جامع مصلیٰ پہنچا دی گئی

ویب ڈیسک July 03, 2026
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طالبان وفد سمیت متعدد ممالک کے وفد کی تہران آمد

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی تجہیز و تکفین کے آغاز پر دیگر غیر ملکی وفد کے علاوہ طالبان وفد بھی موجود تھا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کا جسد خاکی امام خمینی جامع مصلیٰ لایا گیا جہاں بیرون ملک سے آئے وفد نے فاتحہ خوانی اور حکام سے تعزیت کی۔

جس میں افغانستان کی طالبان حکومت کا ایک اعلیٰ وفد بھی شریک تھا۔ طالبان وفد کی قیادت نائب وزیراعظم ملا عبدالغنی برادر اخوند اور وزیر خارجہ امیر خان متقی کر رہے تھے۔ وفد نے ایرانی حکام اور شہید رہنما کے اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت کیا۔

حیران کن طور پر طالبان کے وفد کی آمد کے ساتھ ہی افغانستان میں طالبان حکومت کے مخالف اور تاحال صوبے پنجشیر میں اپنی دھاک بٹھائے رکھنے والے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے سربراہ احمد مسعود بھی تہران پہنچے۔

علاوہ ازیں افغانستان میں شیعہ رہنما حزبِ وحدتِ اسلامی کے رہنما محمد محقق نے بھی شرکت کی اور آیت اللہ علی خامنہ ای کے اہلِ خانہ سے ملاقات کرکے تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔

شہید علی خامنہ ای کی تجہیز و تکفین سے جڑی تعزیتی تقریبات کا سلسلہ 9 جولائی کو مشہد میں اختتام پذیر ہوگا جہاں انھیں امام رضا کے مزار میں سپرد خاک کیا جائے گا۔

ایرانی میڈیا کے مطابق 100 سے زائد ممالک کے سربراہان، اعلیٰ حکام اور نمائندوں نے آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور صرف تہران میں ایک کروڑ سے زائد مجمع جمع ہونے کا امکان ہے۔

 

 
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