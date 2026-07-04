فیفا ورلڈکپ: کولمبیا نے گھانا کو شکست دے کر آخری 16 میں رسائی حاصل کرلی

گھانا کی ٹیم پورے میچ میں ایک بھی شاٹ ہدف پر نہ لگا سکی

اسپورٹس ڈیسک July 04, 2026
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کولمبیا نے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں گھانا کو 0-1 سے شکست دے کر آخری 16 مرحلے میں رسائی حاصل کرلی۔

میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول 14ویں منٹ میں جھون آریاس نے کیا جب لوئس سواریز کے شاندار کراس پر انہوں نے گیند جال میں پہنچا دی۔

اس سے قبل کولمبیا کے اسٹرائیکر جھون کورڈوبا انجری کے باعث میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے جبکہ گھانا کے دفاعی کھلاڑی مارون سینایا بھی ہیم اسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے۔

کولمبیا نے پورے مقابلے میں مسلسل حملے جاری رکھے لیکن گھانا کے گول کیپر لارنس زیگی نے کئی عمدہ سیوز کرکے اپنی ٹیم کو مزید نقصان سے بچایا۔

لوئس ڈیاز کا ایک گول آف سائیڈ قرار پایا جبکہ متعدد مواقع بھی ضائع ہوئے۔

دوسری جانب گھانا کی ٹیم پورے میچ میں ایک بھی شاٹ ہدف پر نہ لگا سکی جبکہ پورے ٹورنامنٹ میں بھی اس کی جارحانہ کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔

اس کامیابی کے بعد کولمبیا کا اگلا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا جبکہ کامیابی کی صورت میں کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا سے ممکنہ ٹکر متوقع ہے۔

دوسری جانب گھانا ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والی ساتویں افریقی ٹیم بن گئی، جبکہ اب صرف مراکش اور مصر ہی ایونٹ میں باقی رہ گئے ہیں۔
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