کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر سے متعلق بڑا فیصلہ کرلیا

رونالڈو کے مطابق وہ صرف جذبے کی خاطر کھیلتے ہیں اور انہیں مزید کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے

اسپورٹس ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے تصدیق کردی ہے کہ فیفا ورلڈکپ 2026 ان کے کیریئر کا آخری عالمی ٹورنامنٹ ہوگا۔

اسپین کے خلاف پری کوارٹر فائنل سے قبل میڈیا سے گفتگو میں رونالڈو نے کہا کہ وہ اس ایونٹ کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوگا۔

41 سالہ اسٹار نے کہا کہ جب بھی بین الاقوامی فٹبال کو خیرباد کہنے کا وقت آئے گا وہ مطمئن ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے ملک اور فٹبال کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔

ان کے مطابق وہ صرف جذبے کی خاطر کھیلتے ہیں اور انہیں مزید کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رونالڈو اس ورلڈ کپ میں اب تک تین گول کر چکے ہیں۔ وہ گروپ مرحلے میں ازبکستان کے خلاف دو گول کرکے چھ مختلف ورلڈکپ ایڈیشنز میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بنے جبکہ کروشیا کے خلاف ناک آؤٹ مرحلے میں پنالٹی کے ذریعے اپنے کیریئر کا پہلا ورلڈکپ ناک آؤٹ گول بھی اسکور کیا۔

رونالڈو نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ جذباتی اعتبار سے ان کے لیے سب سے یادگار رہا ہے۔

انہوں نے تنقید کو بھی اپنی ترقی کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر تجربے نے انہیں ایک بہتر انسان اور کھلاڑی بننے میں مدد دی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: فتح کا جشن مہنگا پڑ گیا، انگلینڈ کے اہم کھلاڑی شدید زخمی ہوگئے

Express News

ومبلڈن: جوکووچ نے راجر فیڈرر کا ریکارڈ توڑ کر نئی تاریخ رقم کردی

Express News

پی سی بی کا بڑا کارنامہ، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جدید ٹرو مین 3 بولنگ مشین نصب

Express News

فیفا ورلڈکپ: میکسیکو کو ازٹیکا اسٹیڈیم میں تاریخی شکست، انگلینڈ کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ: ناروے کے ہاتھوں شکست کے بعد برازیل کے اسٹار فٹبالر نیمار کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

Express News

ٹرمپ کی درخواست پر فیفا کا بڑا فیصلہ، امریکی کھلاڑی کی معطلی روک دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو