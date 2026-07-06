قیاس آرائی پرسزا برقرار نہیں رکھی جاسکتی، سپریم کورٹ نے بلدیہ فیکٹری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

39 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے تحریر کیا، جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس شکیل احمد کا اتفاق

جہانزیب عباسی July 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ‏فیکٹری کیس میں ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔

سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیہ فیکٹری کیس میں 264 اموات کے کیس میں سزائے موت پانے والے دو ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ استغاثہ دونوں ملزمان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا جبکہ واقعے کے ڈھائی سال بعد سامنے آنے والی نئی کہانی قابلِ اعتماد نہیں ہے۔

تحریری فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ تاخیر سے سامنے آنے والے بیانات پر انحصار ممکن نہیں، عدالتی اعترافِ جرم آزاد شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا جبکہ فرانزک شواہد سے کیمیکل کے استعمال کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکا۔

سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ 34 زخمی گواہوں میں سے کسی نے بھی ملزمان کے خلاف بیان نہیں دیا جبکہ استغاثہ نے سی سی ٹی وی فوٹیج پیش نہیں کیں جس سے مقدمہ کمزور ہوا۔

تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ قیاس آرائیوں اور عمومی الزامات پر سزا برقرار نہیں رکھی جا سکتی، شک کا فائدہ ملزم کا قانونی حق ہے، جس کی بنیاد پر محمد زبیر عرف چریا اور عبدالرحمان عرف بھولا کو بری کیا جارہا ہے۔

سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف عدالتی ریمارکس حذف کرنے کا حکم دیتے ہوئے سندھ ہائیکورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا۔

39 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے تحریر کیا جبکہ جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اتفاق کیا۔ 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سانحہ گل پلازہ کیس میں نیا موڑ، تنویر پاستا سمیت دیگر ملزمان پولیس تفتیش کو چیلنج کر دیا

Express News

اسلام آباد میں سرکاری اسپتال کی تیسری منزل سے گر کر ایک شخص جاں بحق

Express News

فضائیہ کے گروپ کیپٹن کو شہید کرنے والے ملزم کی نقل و حرکت کی ویڈیوز سامنے آ گئیں

Express News

چکوٹھی سیکٹر کے باشعور عوام نے کالعدم کمیٹی کی لاک ڈاؤن کال مسترد کردی

Express News

پی آئی اے پہلے ہی سال منافع بخش ادارہ بن جائے گا، عارف حبیب کا دعویٰ

Express News

گورنر سندھ نے سرجانی میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو