چینی شہریوں کو گلگت بلتستان میں بغیر ویزا آنے دیا جائے، بلاول اور نئے وزیراعلیٰ کو تجویز پیش

جی بی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سبسڈائز گندم کی کمی کا مسئلہ حل کیا جائے، بریفنگ

اسٹاف رپورٹر July 06, 2026
facebook whatsup
گلگت:

چیئرمین پی پی بلاول بھٹو اور نومنتخب وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کو تجاویز دی گئی ہیں کہ چین باشندوں کو جی بی میں بغیر ویزا آںے دیا جائے، یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا جائے اور سبسڈائز گندم کی کمی دور کی جائے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیراعلیٰ امجد حسین ایڈووکیٹ کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں  دونوں کو صوبے کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔

بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ گلگت بلتستان کے پہلے گورنر قمر زمان کائرہ بھی موجود تھے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ جس طرح گلگت بلتستان کے شہری بغیر ویزے کے چین کے شہر سنکیانگ جاسکتے ہیں، اس طرز پر چینی باشندوں کے گلگت بلتستان آنے سے سیاحت میں اضافہ ہوگا، گلگت بلتستان کی سبسڈائز گندم میں اچانک کمی کا معاملہ ایک سنگین بحران بنتا جارہا ہے، گلگت میں انٹرنیشنل ائیرپورٹ نہ ہونا سیاحت کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔

چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعلی گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان میں سندھ کی طرز پر صحت کا نظام بنانے کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ماڈل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ انہیں گلگت بلتستان میں اسپیشل اکنامک زونز کے قیام کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں لوڈشیڈنگ کے بحران کی وجہ سے صنعتی ترقی کے امکانات محدود ہوچکے ہیں۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا، پاکستان پیپلزپارٹی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سانحہ گل پلازہ کیس میں نیا موڑ، تنویر پاستا سمیت دیگر ملزمان پولیس تفتیش کو چیلنج کر دیا

Express News

اسلام آباد میں سرکاری اسپتال کی تیسری منزل سے گر کر ایک شخص جاں بحق

Express News

فضائیہ کے گروپ کیپٹن کو شہید کرنے والے ملزم کی نقل و حرکت کی ویڈیوز سامنے آ گئیں

Express News

چکوٹھی سیکٹر کے باشعور عوام نے کالعدم کمیٹی کی لاک ڈاؤن کال مسترد کردی

Express News

پی آئی اے پہلے ہی سال منافع بخش ادارہ بن جائے گا، عارف حبیب کا دعویٰ

Express News

گورنر سندھ نے سرجانی میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو