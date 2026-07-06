ٹرمپ دھمکیاں بند کریں ورنہ جواب ’دوسری زبان‘ میں ملے گا، ایران کا سخت جواب

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تازہ دھمکی پر ایران نے بھی سخت ردعمل دیا ہے جس سے فریقین کے درمیان ایک بار پھر لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا کہ میں امریکا کے وہم میں مبتلا صدر سے مخاطب ہوں جنھوں نے آج 9 کروڑ 10 لاکھ ایرانیوں کو دھمکیاں دی ہیں۔
محمد باقر ذوالقدر نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ وہ ایرانی عوام سے احترام کے ساتھ بات کریں ورنہ ہم بھی آپ کو دوسری زبان میں بھرپور جواب دیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ اس سے قبل بھی ایران کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے چکے ہیں لیکن اس کا نتیجہ امریکا کے لیے ناکامی، مایوسی اور بالآخر مذاکرات اور جنگ بندی کی درخواست کی صورت میں نکلا تھا۔
یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ایران معاہدہ کرلیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ امریکا اس کا کام تمام کر دے گا۔
ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ امریکی فوج صرف ایک گھنٹے میں ایران کے پل تباہ کر سکتی ہے، جبکہ چند گھنٹوں میں ملک کے بجلی کے نظام اور پاور پلانٹس کو بھی مکمل طور پر ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔