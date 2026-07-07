فیفا ورلڈکپ: رونالڈو کا ورلڈکپ جیتنے کا خواب آنسوؤں میں بکھر گیا

چھ مختلف ورلڈکپ میں گول کرنے والے واحد کھلاڑی رونالڈو کبھی ٹائٹل نہ جیت سکے

اسپورٹس ڈیسک July 07, 2026
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پرتگال کے عظیم فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈکپ سفر اسپین کے خلاف آخری 16 کے مرحلے میں 0-1  کی شکست کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا۔

اضافی وقت میں اسپین کے میکل میرینو کے فیصلہ کن گول نے پرتگال کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا جس کے بعد 41 سالہ رونالڈو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور میدان میں اشکبار دکھائی دیے۔

https://x.com/alimo_philip/status/2074246482379813198?s=20

رونالڈو اس سے قبل اعلان کر چکے تھے کہ 2026 ورلڈ کپ ان کے کیریئر کا آخری عالمی ٹورنامنٹ ہوگا۔

https://x.com/AlNassrTribune/status/2073946571117391914?s=20

تاہم میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پہلے اپنے اہل خانہ سے مشورہ کریں گے اور پھر قومی ٹیم میں مستقبل سے متعلق فیصلہ کریں گے۔

https://x.com/AlNassrTribune/status/2074280989422166213?s=20

پانچ بار کے بیلن ڈی اور فاتح رونالڈو اپنے کیریئر میں 976 گول کر چکے ہیں جبکہ وہ چھ مختلف ورلڈ کپ میں گول کرنے والے واحد کھلاڑی بھی ہیں۔

اس کے باوجود وہ عالمی کپ جیتنے کا خواب پورا نہ کر سکے۔ ان کی بہترین کارکردگی 2006 میں پرتگال کو سیمی فائنل تک پہنچانا رہی۔

https://x.com/TouchlineX/status/2074252939716100099?s=20

ٹورنامنٹ کے دوران رونالڈو کی مسلسل شمولیت پر بھی سوالات اٹھتے رہے۔

ناقدین کا کہنا تھا کہ ان کی موجودگی نے کوچ روبرٹو مارٹینیز کے انتخاب کو متاثر کیا حالانکہ ٹیم میں گونکالو راموس، برونو فرنینڈیز، وٹینیا، جواؤ نیویس اور نونو مینڈیس جیسے باصلاحیت کھلاڑی موجود تھے۔

رونالڈو نے اس ورلڈ کپ میں تین گول کیے لیکن ان کی مجموعی کارکردگی پر تنقید بھی ہوئی۔

دوسری جانب کوچ روبرٹو مارٹینیز نے میچ کے بعد اپنے عہدے سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے رونالڈو کو فٹبال کا عظیم آئیکون قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ورلڈکپ جیتنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہترین مثال قائم کی۔
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