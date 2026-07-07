اسرائیل غزہ میں اپنے جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کیلیے منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے؛ ترکیہ

ٹرمپ انتظامیہ ترکیہ کو دوبارہ ایف-35 پروگرام میں شامل کرنے یا محدود نوعیت کی دفاعی تعاون کی بحالی پر غور کر رہا ہے

ویب ڈیسک July 07, 2026
facebook whatsup

ترکیہ نے امریکا سے ایف-35 طیاروں کی خریداری پر اسرائیل کے منفی پروپیگنڈے کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے سخت ردعمل دیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک وزارتِ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اس منفی پروپیگنڈے کے لیے دانستہ ایسے نازک وقت کا انتخاب کیا جب امریکا کے ساتھ معاہدہ طے ہونا والا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ اس منفی پروپیگنڈے سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کے شریک جرائم ساتھی عالمی توجہ غزہ میں اپنے جنگی جرائم سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جس کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔

ترکیہ کا یہ ردعمل اسرائیلی وزیراعظم کے اس متنازع بیان پر سامنے آیا جس میں نیتن یاہو نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکا ترکیہ کو ایف-35 طیارے یا ان کے پرزے فروخت کرتا ہے تو اس سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہوسکتا ہے۔

امریکی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ترکیہ کو دوبارہ ایف-35 پروگرام میں شامل کرنے یا محدود نوعیت کی دفاعی تعاون کی بحالی پر غور کر رہا ہے۔

اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے نیٹو کے آئندہ اہم اجلاس سے قبل ترکیہ اور صدرطیب اردوان کے لیے ایک اہم سفارتی پیش رفت سمجھا جائے گا۔

ترکیہ ابتدا میں ایف-35 کے مشترکہ ترقیاتی منصوبے کا حصہ تھا تاہم 2019 میں روس سے ایس-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کے فیصلے کے بعد امریکا نے اسے اس پروگرام سے خارج کر دیا تھا۔

خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ترک صدر طیب اردوان کو اپنے اہم اتحادیوں میں شمار کرتے ہیں تاہم اسرائیل اور ترکیہ کے تعلقات جو کبھی خطے میں انتہائی مضبوط سمجھے جاتے تھے گزشتہ برسوں میں مسلسل کشیدہ رہے ہیں۔

خصوصاً 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی غزہ جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور سیاسی تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سلوواکیہ میں روسی شہریوں کی ویزا درخواست کی معطلی کا فیصلہ

Express News

اسرائیلی چیک پوسٹ پر رکاوٹ، اسپتال پہنچنے پر تاخیر سے چار ماہ کا فلسطینی بچہ دم توڑ گیا

Express News

بھارت میں سفاک بیوی نے شوہر کو ٹوائلٹ کلینر کا انجیکشن لگا کر قتل کردیا

Express News

غزہ کی عبوری انتظامیہ کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے، حماس کی ثالث ممالک سے اپیل

Express News

سری لنکن جیل میں جھڑپوں کے دوران قیدیوں اور اہلکاروں سمیت 26 افراد ہلاک

Express News

ترکیے کو ایف-35 طیارے دینے کی مخالفت، نیتن یاہو نے امریکا کو خبردار کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو