تیل کے نرخ کم کرنے، قیمتیں طے کرنے کے طریقہ کار کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار

پٹرولیم قیمتوں اور ٹیکسوں کا تعین حکومت اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے، حکومتی کام میں مداخلت نہیں کرسکتے، سندھ ہائی کورٹ

کورٹ رپورٹر July 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سندھ ہائی کورٹ نے تیل کے نرخ کم کرنے اور قیمتیں طے کرنے کے طریقہ کار کے خلاف آئینی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ہائی کورٹ میں تیل کے نرخ کم کرنے اور قیمتیں طے کرنے کے طریقہ کار کے خلاف آئینی درخواست کی سماعت  ہوئی۔ عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد آئینی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی اور آئینی درخواست ابتدائی مرحلے پر ہی خارج کردی۔

عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ پٹرولیم قیمتوں اور ٹیکسوں کا تعین حکومت اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے، عدالت مقننہ اور ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کرسکتی، معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کو ترتیب دینا حکومت کا کام ہے، حکومتی کام میں کیسے مداخلت کرسکتے ہیں، بنیادی حقوق کا اختیار، صرف غیر قانونی یا من مانے حکومتی اقدامات پر استعمال ہو سکتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرول پر80، ڈیزل پر 70 روپے لیوی وصول کرنے کا اعتراف

عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کسی بنیادی حق کی خلاف ورزی ثابت کرنے میں ناکام رہا، صرف پٹرولیم قیمتوں پر عدم اطمینان آئینی درخواست کا جواز نہیں بنتا۔

دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا موجودہ طریقہ کار غیر قانونی قرار دیا جائے، عالمی مارکیٹ میں کروڑ آئل کی قیمتوں میں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی اور قیمتیں فوری کم کرنے کا حکم دیا جائے۔

درخواست گزار نے کہا تھا کہ پٹرولیم قیمتوں کے تعین کا شفاف فارمولا نہیں ہے، پٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا ہے، عالمی مارکیٹ سے ملک میں سپلائی تک تیل پر لیوی، ٹیکسز اور دیگر اخراجات عوام کے سامنے لانے کا حکم دیا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو