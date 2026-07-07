وفاقی حکومت نے تاجروں کی فکسڈ ٹیکس اسکیم میں رجسٹریشن کے لیے موبائل ایپ تیار کر لی ہے اور رواں ہفتے کے دوران آزمائشی بنیادوں پر موبائل ایپ کو متعارف کروائی جائے گی۔
وزارت خزانہ حکام نے بتایا کہ ریٹیلرز کے لیے وزارت خزانہ کی جانب سے تاجروں کی فکسڈ ٹیکس اسکیم میں رجسٹریشن کے لیے تیار کردہ موبائل ایپ کو آئندہ ہفتے تک فائنل کرکے متعارف کرا دیا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ ابھی رواں ہفتے کے دوران ٹرائل بنیادوں پر موبائل ایپ کی ٹیسٹنگ ہوگی، موبائل ایپ میں اگر کسی قسم کی کوئی خامیاں سامنے آئیں تو انہیں دور کرکے آئندہ ہفتے تک فائنل موبائل ایپ متعارف کرا دی جائے گی۔
ذرائع نے بتایا کہ چھوٹے تاجروں کی موبائل ایپ کے ذریعے آئندہ ماہ سے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی، ستمبر کے دوران فکسڈ ٹیکس اسکیم میں رجسٹرڈ ریٹیلرز کو ریٹرنز فائل کرنا ہوگی۔
وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق موبائل ایپ اردو، انگلش، سندھی، بلوچی زبان میں لانچ کی جائے گی، موبائل ایپ میں رجسٹرڈ ریٹیلرز کے لیے ایف بی آر کی گرین پلیٹ مختص کر دی جائے گی۔
ذرائع نے بتایا کہ ایف بی آر کے پاس تقریباً 35 لاکھ سے زائد ریٹیلرز کی معلومات موصول ہو چکی ہیں۔