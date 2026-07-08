کراچی؛ اتحاد ٹاؤن میں باپ کے مبینہ تشدد سے نوجوان بیٹا جاں بحق

نوجوان کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، پولیس نے باپ کو بھائی سمیت گرفتار کرلیا

اسٹاف رپورٹر July 08, 2026
facebook whatsup
کراچی:

اتحاد ٹاؤن میں باپ کے مبینہ تشدد سے بیٹا جاں بحق ہوگیا ، پولیس نے مقتول کے باپ کو بھائی سمیت گرفتار کرلیا ۔

ترجمان ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس کے مطابق اتحاد ٹاؤن کے علاقے گلشن غازی میں باپ کے تشدد سے بیٹا جاں بحق  ہوگیا۔  نوجوان کو دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ اسی دوران پولیس کو خفیہ ذرائع سے واقعے کی اطلاع مل گئی، جس پر پولیس پارٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کے باپ کو بھائی سمیت گرفتار کرلیا۔

جاں بحق نوجوان کی شناخت 17 سالہ سلمان ولد عبدالودود کے نام سے کی گئی ۔

پولیس نے نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی جبکہ اس حوالے سے پولیس گرفتار ملزمان سے واقعے کی وجہ سمیت دیگر پہلوؤں پر مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو