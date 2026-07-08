فیفا ورلڈکپ: سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی

اضافی وقت کے آخری لمحات میں کامپاز کو میچ جتوانے کا بہترین موقع ملا مگر وہ گیند ہدف سے اوپر مار بیٹھے

اسپورٹس ڈیسک July 08, 2026
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فیفا ورلڈکپ کے آخری پری کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔

مقررہ وقت اور اضافی وقت میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں۔ سوئٹزرلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے شکست دی۔

میچ کے دوران واضح مواقع کم دیکھنے کو ملے، اگرچہ کولمبیا کے جھون لوکومی کا ہیڈر کراس بار سے ٹکرا گیاجبکہ متبادل کھلاڑی جامنٹن کامپاز کا طاقتور شاٹ بھی سوئس گول کیپر گریگور کوبیل نے عمدہ انداز میں روک لیا۔

اضافی وقت کے آخری لمحات میں کامپاز کو میچ جتوانے کا بہترین موقع ملا مگر وہ گیند ہدف سے اوپر مار بیٹھے۔

فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جہاں دونوں ٹیموں کے ایک ایک سینٹر بیک اپنی کوشش میں ناکام رہے۔

کولمبیا پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک گول کھانے کے باوجود ناک آؤٹ مرحلے سے آگے نہ بڑھ سکا جبکہ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے کا میچ جیت کر نئی تاریخ رقم کی۔

اب سوئس ٹیم کی نظریں ارجنٹینا کے خلاف بڑے امتحان پر مرکوز ہیں جہاں وہ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے میدان میں اترے گی۔
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