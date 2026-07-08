ایرانی ایئر لائن کا طیارہ تاحال لاہور لینڈ کیوں نہ کر سکا؟ وجہ سامنے آگئی

ایرانی ایئر لائن طیارے نے آج صبح لاہور ایئرپورٹ پر آنا تھا

طالب فریدی July 08, 2026
facebook whatsup
خواتین کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے، ترجمان اے ایس ایف۔ فوٹو: فائل
لاہور:

تہران سے لاہور آنے والی ایرانی ایئر لائن کے طیارے کو ابھی تک لینڈنگ کی اجازت نہ مل سکی جس کے سبب تہران سے پرواز ٹیک آف ہی نہ کر سکی۔

ایوی ایشن ذرائع کے مطابق ایرانی ایئر لائن طیارے نے آج صبح لاہور ایئرپورٹ پر آنا تھا۔

ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والی پرواز ریگولر نہیں، تہران سے آنے والی پرواز اسپیشل (ایکسٹرا پرواز) ہے جس کی لینڈنگ کے لیے وزیر خارجہ یا وزارت خارجہ کی اجازت درکار ہوگی۔

ایرانی حکومت کی طرف سے خط موصول ہوگیا ہے، وزارت خارجہ کی جانب سے اجازت ملتے ہی تہران سے آنے والی پرواز کو لینڈنگ کی اجازت مل جائے گی۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق اسپیشل پرواز کے لیے وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ کی اجازت ضروری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو